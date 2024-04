Nachrichten aus NRW

Letzte Etappe bei NRW -Ostermärschen • Der Ostermarsch Rhein-Ruhr geht heute zu Ende und endet traditionell in Dortmund. Dort findet ab 15 Uhr am Hansaplatz mitten in der Innenstadt die Abschlusskundgebung statt. Die zahlreichen Veranstaltungen in den letzten Tagen an vielen Orten in NRW standen unter dem Motto: "Für eine zivile Zeitenwende, Kriege beenden, Aufrüstung stoppen". Begonnen hatten die Friedensdemos am Samstag in Duisburg und Köln mit rund 1.000 Menschen.