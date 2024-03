Protest gegen den Krieg: Ostermärsche in NRW beginnen

Seit Jahrzehnten fordern die Teilnehmer der Ostermärsche Frieden. Seit dem Angriff auf die Ukraine und dem brutalen Konflikt im Gazastreifen ist das Thema Krieg wieder näher an die Menschen gerückt. Unter dem Motto "Für eine zivile Zeitenwende, Kriege beenden, Aufrüstung stoppen" werden in Köln am Samstag beim größten Ostermarsch Rhein-Ruhr vom Veranstalter rund 1.000 Menschen erwartet. Teilnehmer reisen unter anderem aus Aachen, Düren, Duisburg und Wuppertal zu der Demonstration nach Köln.

Auch in anderen NRW-Städten finden am Samstag kleinere Ostermärsche statt. Unter anderem in:

Hemer-Iserlohn (Alter Rathausplatz)

Hamm (11.30 Uhr, Martin-Luther-Platz)

Bielefeld (12 Uhr, Hauptbahnhof)

Bonn (13 Uhr, Beueler Rheinufer/Mirecourtplatz)

Siegen (15 Uhr, Jakob-Scheiner-Platz)

Münster (13.30 Uhr, Schloß)

(Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.)

Bundesweit mehr als 100 Ostermärsche geplant

Zu den Demonstrationen, Kundgebungen und Aktionen für Frieden haben mehr als 50 Initiativen und Organisationen aufgerufen. Es sprechen Rednerinnen und Redner aus der Friedensbewegung sowie von Gewerkschaften, Parteien, Kirchen und Migrantenorganisationen. Sie wollten auch zum Einsatz gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus aufrufen, hieß es. Bundesweit sind nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative mehr als 100 Ostermärsche geplant.

Ostermarsch Rhein-Ruhr endet am Ostermontag

Rund 1.000 Teilnehmer erwartet

Der Ostermarsch Rhein-Ruhr 2024 geht am Sonntag mit einer Fahrradtour von Essen nach Bochum weiter. Der Abschluss ist am dritten Tag traditionell in Dortmund. Am Montag ist in Krefeld eine weitere Demonstration als Radtour zum Thema "Jetzt erst Recht - Gemeinsam für Frieden" geplant. An verschiedenen Stationen in der Stadt sind Reden geplant, unter anderem an einem Krieger-Denkmal im Stadtgarten und vor dem Rathaus.

Ostermarschtradition seit 1960

Wie alles begann: Ostermarsch 1090

Die Tradition der Ostermärsche ist nunmehr über 60 Jahre alt. Zum ersten Mal marschierten an Ostern 1958 Atomwaffengegner in England zu einer Nuklearforschungsanlage. Auch in Deutschland folgten kurz darauf Massenproteste. 1960 entwickelte sich daraus die Institution der deutschen Ostermärsche. Zunächst marschierten nur 1.500 Menschen zu einem Truppenübungsplatz in der Lüneburger Heide. Im Laufe der 60er-Jahre wurden daraus Hunderttausende.

Von NATO-Doppelbeschluss bis Irakkrieg - Anlässe für die Ostermärsche gab es in den folgenden Jahrzehnten viele. Durch die aktuellen Kriegsgeschehen auf der Welt haben auch die Ostermärsche wieder etwas mehr Zulauf erhalten. Der Wunsch nach Frieden ist ungebrochen - genau wie die Kritik, dass die Forderungen oft zu naiv seien oder den Falschen in die Karten spiele.

Kritik an Botschaften bei Osterprotesten

Sieht Botschaften der Ostermärsche auch kritisch: Tobias Debiel

" Ein großes Problem der meisten Aufrufe ist, dass der Aggressor nicht klar benannt wird und dass auch nicht gefordert wird, dass Russland sich zurückzieht" , sagt Friedensforscher Tobias Debiel von der Universität Duisburg-Essen im Gespräch mit dem WDR . Das sei aber die Voraussetzung, um sinnvoll über Friedensregeln sprechen zu können.

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte zuvor mit Blick auf die Ostermärsche der Friedensbewegung vor einseitiger Parteinahme in Konflikten gewarnt. " Menschlichkeit ist unteilbar. Alles andere ist brandgefährlich ", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.