Weitere Veranstaltungen gab es unter anderem in Herford und in Kierspe im Märkischen Kreis. Seit Wochen demonstrieren Menschen vielerorts in NRW und bundesweit für Demokratie, Vielfalt und gegen Rassismus.

Entertainer Abdelkarim

Stadt Wesel verleiht Eselsorden • Der Eselsorden der Stadt Wesel geht dieses Jahr an den Kabarettisten und Moderator Abdelkarim. In der Begründung der Jury heißt es, Abdelkarim sei " nicht nur ein begnadeter Entertainer, sondern auch ein engagierter Künstler. " Er nutze seine Plattform, um auf soziale Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen und für eine gerechtere Gesellschaft einzutreten. Die Verleihung erfolgt heute bei einer närrischen Prunksitzung. Der Eselsorden wird seit 1971 verliehen.

Weitere Themen

Wachsende Kritik an Israel wegen geplanter Offensive auf Rafah • Israel gerät wegen des geplanten Angriffs auf Rafah immer stärker in die Kritik. Der EU -Außenbeauftragte Borrell warnte auf X vor einer " unbeschreiblichen humanitären Katastrophe ", sollte Israel die Stadt im Süden des Gazastreifens angreifen.

Dorthin waren in den vergangenen Wochen mehr als eine Million Menschen vor den Kämpfen im Norden und in der Mitte des Gazastreifens geflohen. Zuvor hatte auch die deutsche Außenministerin Baerbock vor einer " humanitären Katastrophe mit Ansage " gewarnt. Die vielen Geflüchteten dort könnten sich " nicht in Luft auflösen ".

Unfälle mit Karnevalswagen • In Deutschland hat es mehrere Unfälle mit Karnevalswagen gegeben. In St. Goarshausen in Rheinland-Pfalz geriet ein Mann unter einen fahrenden Umzugswagen. Der 20-Jährige wurde tödlich verletzt. Auf dem Weg zu einem Umzug stürzten in Hünfelden in Hessen zwei Männer von einem Karnevalswagen, sie wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin • Weil die Bundestagswahl 2021 in Berlin von Pannen und organisatorischen Problemen überschattet war, wird an diesem Sonntag in 455 von 2.256 Berliner Wahlbezirken neu gewählt. Rund 550.000 Berlinerinnen und Berliner sind aufgerufen, ihre Stimmen für den Bundestag erneut abzugeben. Zu einer Veränderung der Machtverhältnisse im Bundestag kann es dadurch nicht kommen. Einige Abgeordnete müssen allerdings um ihr Mandat bangen.