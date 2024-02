Demos gegen Rechts: Für Demokratie und gegen Fremdenhass

Auch am Samstag haben wieder Proteste gegen Rechtsextremismus in Nordrhein-Westfalen begonnen. Den Anfang machten am Morgen rund 350 Menschen in Ennepetal im südlichen Ruhrgebiet unter dem Motto "Ennepetal gegen die AfD ", wie ein Polizeisprecher mitteilte. " Demokratie ist eine Errungenschaft. Sie ist nicht selbstverständlich und sie ist nicht unverletzlich. Wir müssen sie verteidigen ", schreiben die Veranstalter im Netz zu ihren Beweggründen.

Ebenfalls für den Vormittag angekündigt war eine Demo in Kierspe im Märkischen Kreis. Das Motto: " Für ein buntes Deutschland ". In Bedburg im Rhein-Erft-Kreis will sich ein Demozug zum Thema " In Vielfalt geeint - Wir in Bedburg für Demokratie " in Gang setzen. Auch in Fröndenberg und in Werne im Kreis Unna werden Proteste gegen die AfD und Rechtsextremismus erwartet.

Schulter an Schulter gegen Faschismus

Das Bündnis gegen Rechts des Kreises Herford erwartete am Nachmittag einige hundert Teilnehmende zu einem Demozug durch die Herforder Innenstadt. Dort lautete das Motto: " Schulter an Schulter gegen Faschismus ". Seit Wochen demonstrieren Bürgerinnen und Bürger in NRW und bundesweit für Demokratie, Vielfalt und gegen Fremdenhass.

Auslöser: Pläne über Vertreibung von Menschen

Auslöser für die Proteste ist ein Bericht des Recherchenetzwerks Correctiv über das "Potsdamer Treffen" des rechtsextremen Gründers Mörig, an dem auch einzelne AfD - und CDU-Politiker teilgenommen haben. Im November 2023 hatten die Teilnehmenden unter anderem über Pläne diskutiert, wie die massenhafte Vertreibung von unerwünschten Menschen aus Deutschland möglich sein könnte.

Unsere Quellen: