Weitere Themen

Anrufer der 110 können bislang nicht bundesweit geortet werden.

Datenschützer wollen Notruf-Ortung über die 110 erlauben • Seit Jahren können Menschen, die mit ihrem Handy die 110 wählen, bundesweit nicht direkt von der Polizei geortet werden, obwohl dies technisch eigentlich möglich wäre. Grund dafür sind Bedenken des baden-württembergischen Datenschutzbeauftragten. Doch das könnte sich jetzt ändern, wie das dortige Innenministerium gestern Abend mitteilte. Man habe sich auf einen " vorläufigen bundesweiten Pilotbetrieb " der sogenannten AML -Technik geeinigt, sofern die Standortdaten " nur zur Hilfe und nicht zur Strafverfolgung " genutzt würden. Dabei werden Ortungsdaten aus ganz Deutschland auf Servern in Baden-Württemberg gespeichert.

Demokratien weltweit unter Druck • Viele Entwicklungs- und Transformationsländer bewegen sich in Richtung einer Autokratie, also eines Staates, in dem ein Alleinherrscher uneingeschränkte Machtbefugnisse hat. Das zeigt der sogenannte Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung, der am Dienstag veröffentlicht wird. So haben sich seit der letzten Untersuchung zwei Jahre zuvor etwa Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit in vielen Ländern verschlechtert und es gibt mehr autokratische Staaten.

Papst Franziskus

Papst Franziskus veröffentlicht Autobiografie • Jüngst sorgte Papst Franziskus für kontoverse Diskussionen mit seiner umstrittenen Äußerung zur "Weißen Fahne" und den Aufruf an die Ukraine, mit Russland zu verhandeln. In seiner heute erscheinenden Autobiographie erzählt der 87-Jährige, wie er weltpolitische Ereignisse wie den Beginn des Zweiten Weltkriegs und den Fall der Berliner Mauer erlebt hat. Außerdem äußert er sich zu den Themen Migration und Abtreibung.

Das Wetter in NRW

Erst Wolken, dann etwas Sonne • Der Tag beginnt stark bewölkt, teilweise auch neblig-trüb. Im Lauf des Tages setzt sich nach und nach zumindest zeit- und gebietsweise die Sonne durch. In den meisten Landesteilen bleibt es trocken. Im nördlichen Westfalen und am Niederrhein könnten ein paar Regentropfen fallen. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad an der Weser und 18 Grad am Rhein, oberhalb 500 Metern werden 9 bis 13 Grad erreicht.