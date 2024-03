"Mut der weißen Fahne" - Kann der Papst Frieden stiften?

Kann ein Papst Frieden stiften?

Für viele Menschen gilt der Papst immer noch als eine moralische Instanz, entsprechendes Gewicht haben seine Worte. " Natürlich muss uns interessieren, was der Papst mit diesem Anspruch, eine weltweit gültige moralische Autorität zu sein, was er zu diesem Krieg sagt ", meint die Theologin Elsner.

Ich bin mir aber nicht sicher, ob dem Papst selber eigentlich bewusst ist, wie sehr die moralische Autorität in den letzten Jahren gelitten hat. Regina Elsner, katholische Theologin und Ostkirchenexpertin

Päpstliche Vermittlung in früheren Konflikten

Doch kann der Papst tatsächlich Frieden erwirken? Ein Blick in die Geschichte zeigt: ja, er kann.

Anfang 80er Jahre konnte ein drohender Krieg zwischen Chile und Argentinien nur durch päpstliche Vermittlung verhindert werden. Direkte Verhandlungen zwischen den beiden Ländern hatten die Kriegsgefahr nicht bannen können. Erst die Intervention des damaligen Papstes Johannes Paul II. führte zu einem Friedensschluss.

Entscheidend für den Erfolg der päpstlichen Initiative war damals allerdings weniger die moralische Autorität des Kirchenoberhaupts als vielmehr die Tatsache, dass der Vatikan in der Gegenwart selbst keine machtpolitischen Interessen mehr verfolgt. Das macht ihn zu einem ehrlichen und unabhängigen Makler in Konflikten auf der ganzen Welt.

Eine Reise von Franziskus Anfang 2023 nach Zentral- und Ostafrika etwa galt als Erfolg. Damals rief der Papst vor mehr als einer Million Menschen in der Demokratischen Republik Kongo zu einem Ende des blutigen Bürgerkriegs auf.

Friedensvermittler im Ukraine-Krieg

Aber kann der Papst im Ukrainekrieg vermitteln? Dass in der Ukraine die Mehrheit der Christen einer der beiden orthodoxen Kirchen des Landes angehört, dagegen nur eine Minderheit katholisch ist, schließt eine Vermittlerrolle des Vatikans keineswegs aus.

Schon im Mai 2023 ernannte Franziskus den Vorsitzenden der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi zum Leiter einer Friedensmission, die vermitteln soll zwischen Kiew und Moskau. Allerdings gibt es bislang keinen greifbaren Erfolg dieser Initiative. Unter anderem auch deswegen, weil die Ukraine eine solche Vermittlung bislang ablehnt.

Papst Franziskus und Patriarch Kyrill

Immer wieder wird dem Papst vorgeworfen, er beziehe nicht klar Position in diesem Krieg, Kritik an der russischen Führung würde er, wenn überhaupt nur sehr zurückhaltend formulieren. Auch das Oberhaupt der Russischen Orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill I., hat der Papst bislang eher sanft kritisiert.

Gerade letzteres hat viel Unverständnis ausgelöst, hat Kyrill doch immer wieder in Predigten den russischen Angriffskrieg theologisch gerechtfertigt. Dem Papst wurde deswegen vorgeworfen, der ökumenische Dialog mit der weltweit größten orthodoxen Einzelkirche sei ihm wichtiger als eine klare Positionierung.

Wütende Reaktionen aus der Ukraine

Doch auf der anderen Seite kann hinter dieser Zurückhaltung auch Strategie stecken, vermutet Regina Elsner. " Es kann sein, dass der Papst versucht, neutral zu bleiben. Und in jedem Konflikt dieser Welt versucht, eine Haltung einzunehmen, die offen bleibt für beide Seiten, dass er für beide Seiten ansprechbar bleibt ."

Doch wie hilfreich sind die Papstworte für ein mögliches Ende des Kriegs in die Ukraine? Aus dem Land selbst kamen bislang erboste Reaktionen. So erklärte die ukrainische Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Matwijtschuk daran, dass eine Kapitulation für die Ukraine russische Besatzung bedeute. "Die Besatzung ist nur eine andere Form des Krieges ", so die Vorsitzende des Kiewer Zentrums für bürgerliche Freiheiten, das 2022 den Friedensnobelpreis erhielt.

Die Co-Gründerin des "Internationalen Zentrums für den Ukrainischen Sieg", Olena Haluschka, schrieb auf X: " Der Papst sollte endlich den Mut haben, einen Aggressor zu verurteilen, anstatt dem Opfer vorzuwerfen, dass es sich gegen einen Völkermord wehrt. "