Messerattacke Duisburg: Polizei und Justiz wussten von Mordplänen des Tatverdächtigen

Der Ablauf der Warnkette bei Polizei und Justiz

Am 08.01.2024 wandte sich laut Bericht ein Zeuge im bayerischen Straubing an die dortige Polizei. Der Zeuge berichtete, dass ein Bekannter von ihm durch einen Chatkontakt erfahren habe, dass der Tatverdächtige aus Duisburg einen " Mordanschlag " für September 2024 angekündigt habe. Auch die geplanten Tatwaffen - ein Messer und ein Hammer - seien im Bild zu sehen gewesen. Es habe zudem Hinweise gegeben, dass der mutmaßliche Täter von Duisburg Serienmörder verherrliche, das zeige ein Youtube-Video.

Von Straubing nach Duisburg

Laut Limbach-Bericht ermittelte die Polizei in Straubing " den sehr wahrscheinlichen Urheber" der Chatnachricht und schickte am 19.01.2024 die Akten an die Staatsanwaltschaft in Bayern, die sie wiederum nach Duisburg weiterleiteten. Dort seien die Akten am 15.02.2024 angekommen - jedoch ohne ein Deckblatt, dass eine besondere Eilbedürftigkeit der Sache hingewiesen habe. Einen Tag habe die zuständige Dezerntin in Duisburg bei der Polizei in Straubing nachgehakt. Diese habe weder des Youtube-Video gesichert, noch eine Eilbedürftigkeit für die Gefahrenabwehr gesehen.

"Eilt sehr! Sofort vorlegen!"

Die Dezernentin in Duisburg ließ sich, so der Limbach-Bericht, weitere gegen den Beschuldigten anhängige Verfahren vorlegen, alles Gewaltdelikte im familiären Umfeld. Sie kam zu dem Schluss, dass die Sache eilt und übersandte am 22. Februar, also sechs Tage vor der Tat, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Duisburg einen Antrag auf Durchsuchung der Wohnung und auf Beschlagnahme seiner Kommunikationsgeräte.