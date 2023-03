Personalmangel: Dramatische Zustände in unseren Kitas

Die Zahlen, die die Studie offenbart, sind erschreckend. So heißt es, dass "hochgerechnet etwa 10.000 Kitas im letzten Jahr in Deutschland in mehr als der Hälfte der Zeit in aufsichtspflichtrelevanter Personalunterdeckung gearbeitet haben".

Jeden zweiten Tag ist der Sicherheit der Kinder nicht gewährleistet

Anders ausgedrückt: Diese Kitas konnten den Betrieb im Durchschnitt an mehr als jedem zweiten Tag nur unter Gefährdung der Sicherheit der Kinder aufrechterhalten.

Dieser eklatante Personalmangel ist ganz offensichtlich in naher Zukunft nicht zu beheben. Gut 9.000 angehende Erzieher gibt es aktuell in NRW . Um den Rechtsanspruch für alle Kinder erfüllen zu können, bräuchte es laut Bertelsmann-Stiftung in diesem Jahr in NRW aber 25.000 neue Fachkräfte.

Hohe Arbeitsbelastung führt zu noch mehr Kündigungen

Tomi Neckov, stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung ( VBE ), sprach von "erschreckenden Zahlen, die deutlich machen, dass die Politik ihrer Verantwortung nicht gerecht wird" .