Verdi ruft zu Streiks in Bochum auf • Wer heute in der Bochumer Innenstadt unterwegs ist, wird in dem ein oder anderen Geschäft wohl länger warten müssen als gewohnt. Rund 3.500 Beschäftigte des Einzel- sowie des Groß- und Außenhandels hat die Gewerkschaft Verdi dazu aufgerufen, zu streiken. Es geht um die Tarifverhandlungen im Handel. Die Verhandlungen im Einzelhandel werden am 25. August und im Groß- und Außenhandel am 4. September fortgesetzt.

Dortmunder Stromnetz-Betreiber will Transport von Nordsee-Strom beschleunigen • Den Strom, der aus erneuerbaren Energiequellen wie zum Beispiel Windparks in der Nordsee kommt, wollen viele. Die Strommasten, über die die Leitungen aus dem Norden in den Süden laufen, aber nicht. Das Dortmunder Unternehmen Amprion will das Problem lösen: Über zwei neue, besonders leistungsfähige, parallel verlaufende Erdkabel, die den Strom von zwei Nordsee-Windparks ab 2030 Richtung Süden transportieren sollen. Jetzt beginnt die Umsetzung des bisher größten Amprion-Projekts, dessen Pläne heute vorgestellt werden sollen.