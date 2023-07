Der geplante Konverter wird den Look eines riesigen Kastens haben: 20 Meter hoch, 200 mal 150 meter lang. Er gilt als wichtiger Bestandteil der künftigen Stromversorgung in Deutschland. Er soll nach dem Willen der Ampel-Koalition in Berlin im Jahr 2030 in Betrieb gehen. Geschätzte Kosten: 350 Millionen Euro.

Bisher war unklar, wo der Stromwandler stehen soll. Neben der Industriebrache in Ibbenbüren war auch ein großer Acker in Lotte-Halen als möglicher Standort im Gespräch.