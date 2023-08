Zwischen Kohle und Windrädern: Scholz besucht Simmerath und Düren

Während es mit der Energiewende in vielen Kommunen noch hapert, ist sie hier längst gelebte Realität: In Simmerath in der Eifel. Die kleine Gemeinde mit gerade mal 16.000 Einwohnern hat im letzten Jahr mehr als 180 Prozent ihres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien produziert. Möglich machen das unter anderem 22 Windräder. Zwei weitere Windanlagen werden gerade gebaut, mehr sind in Planung.

Es ist also kein Zufall, dass der erste Stopp Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) heute in die Eifeler Modellkommune führt. Im Ortsteil Lammersdorf wollen er und NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) sich heute das Erfolgskonzept des Windparks zeigen lassen. Anschließend ist eine Begegnung mit Bürgern sowie ein Gespräch mit den Windparkbetreibern geplant.

Simmerath – eine Blaupause für die Energiewende?

Simmerath produziert grünen Strom für bis zu 60.000 Haushalte und damit deutlich mehr, als die Gemeinde selbst und die dort ansässige Industrie benötigen. Durch den Lammersdorfer Windpark erziele die Gemeinde Einnahmen, erklärt Bürgermeister Bernd Goffart ( CDU ): durch die Verpachtung der Flächen, eine Einmalzahlung, die Gewerbesteuer, eine Gewinnbeteiligung und 0,2 Cent pro produzierter Kilowattstunde Strom.

Rund zwei Millionen Euro würden dadurch in diesem Jahr in den Haushalt der Gemeinde fließen. Die Gemeinde wiederum könne das in Form niedrigerer Steuern an die Einwohner weitergeben.

Forderung nach weniger Bürokratie

" So profitieren alle und nicht nur die Investoren von dem Windpark. Jeder weiß, dass er persönlich etwas davon hat ", sagt Bernd Goffart. Das sorge auch für mehr Akzeptanz für die Windenergie. Der Bürgermeister wünscht sich vom Kanzler vor allem eins – weniger Bürokratie und schlankere Verfahren, um Projekte vor Ort schneller voranzubringen.

Vom Verbrennerauto zum Elektroantrieb

Anschließend wird Olaf Scholz das Werk des Autozulieferers Neapco in Düren besuchen. Auch hier geht es um das Thema Strukturwandel. Und konkret, wie sich das Unternehmen auf die Transformation vom Verbrennermotor auf den Elektroantrieb einstellt.

Beim größten industriellen Arbeitgeber in Düren werden beispielsweise Komponenten für den Antrieb von Verbrenner-Fahrzeugen gefertigt. Seit ein paar Jahren werden aber auch Elektro-Nutzfahrzeuge montiert. Ganz neu ist ein innovativer Radantrieb für Elektro-Fahrzeuge entwickelt worden. Die Prototypen des Radnabenmotors werden in Düren gebaut und getestet.

Kohleausstieg: Scholz trifft Bürgermeister betroffener Kommunen

Diskussionsbedarf könnte es beim letzten Termin geben: Denn trotz positiver Beispiele für gelingenden Strukturwandel ist nicht zu vergessen, dass der um acht Jahre auf 2030 vorgezogene Kohleausstieg das rheinische Revier vor gewaltige Probleme und Herausforderungen stellt. Darum soll es bei einem Treffen des Kanzlers mit 20 Bürgermeistern von Tagebau-Anrainerkommunen gehen.

Die Politik hätte sich mit dem vorgezogenen Kohleausstieg auf die Überholspur begeben, sagt Thomas Hissel, einer der Sprecher der Anrainerkommunen. Jetzt müsse man sich auch mit der Strukturstärkung auf die Überholspur begeben und das Tempo gehörig anziehen: " Sieben Jahre, um eine Leitindustrie umzukrempeln, ist in diesen Dimensionen quasi übermorgen. "

Aktuell dauerten Genehmigungsverfahren und Förderanträge einfach zu lange. Von Scholz wünsche er sich, " dass sich der Kanzler in Berlin für eine direkte Unternehmensförderung einsetzt, um Unternehmen in die Region zu holen ", so Hissel - damit Arbeitsplätze da geschaffen werden, wo sie durch den Kohleausstieg wegfallen.

Über dieses Thema berichtet die Lokalzeit aus Aachen im WDR-Fernsehen am 22.08.2023 ab 19.30 Uhr und in den Nachrichten auf WDR2.