Die Antwort der Islamisten auf diese Frage ist eine ganz einfache: Deine Aufgabe in dieser Welt ist es, gläubig zu sein, andere Menschen davon zu überzeugen und somit den Glauben zu verbreiten.

WDR: Warum radikalisieren sich neben vielen jungen Männern auch viele Mädchen?

Yılmaz: Die Radikalisierung von jungen Frauen geht in den Debatten unter. Frauen bekommen eine ganz klare Aufgabe und Regel. Wenn ich jung bin und mich diese Vielfalt an Entscheidungen und Handlungsoptionen total überfordert und ich gar nicht mehr weiß, wo ich hingehöre, was ich tun soll, was ich beginnen soll in meinem Leben, dann gibt es halt dort bei den Islamisten eine ganz klare Aufgabe und vor allem eine ganz klare Richtung, in die es gehen soll.

WDR: Ist das die entscheidende Frage? Gibt es eine Struktur? Gibt es ein Falsch, gibt es ein Richtig, an dem ich mich orientieren kann?

Yılmaz: Die Aufteilung in Gut und Böse ist ja das, was bei TikTok gerade hoch- und runterläuft: Der Westen ist böse und "wir sind die Guten". Diese Schwarz-Weiß-Bilder spielen natürlich auch in Bezug auf das Geschlecht eine Rolle. Da sagt man zum Beispiel: Mädchen, die in die Disco gehen, die einen Freund haben, die Alkohol trinken oder die einfach leben wollen, wie sie es für richtig halten, das sind die falschen Mädchen. Wenn du ein richtiges Mädchen werden willst, dann gibt es eine ganz klare Richtlinie.

Vor allem hast du als Frau die Aufgabe, deine Familie zu ehren, keine Schande über die Familie zu bringen. Um solche Erzählungen geht es, die eben sehr wirksam sein können.

WDR: Was braucht es, damit Jugendliche resistent bleiben?

Yılmaz: Sehr viel Aufklärungsarbeit und Angebote, die zeigen, dass die Jugendlichen gehört werden. Sowohl auf schulischer als auch auf medialer Ebene. Islamisten schaffen mithilfe von sozialen Medien rund um die Uhr Angebote. Dem muss gezielt entgegengewirkt werden.

Präventionsarbeit ist die eine Sache. Gleichzeitig gibt es eine deutsche Zusammenarbeit mit islamistischen Regimen, die Islamismus fördern. Da müssen wir ein bisschen größer denken und uns überlegen, was dass auch mit der Verbreitung von Islamismus zu tun hat.

Die Fragen stellte Andrea Oster. Für die Online-Fassung wurde das "Morgenecho"-Interview gekürzt und sprachlich angepasst.