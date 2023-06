Rettungsarbeiten in der Ukraine • Im überschwemmten Kriegsgebiet in der Ukraine sind die Wasserstände nach dem Dammbruch leicht gesunken. Die Rettungsarbeiten sind aber weiter schwierig - auch weil in dem Gebiet um Cherson weiter gekämpft wird. In den überfluteten Gebieten brauchen tausende Menschen Hilfe. Freiwillige Helfer und Organisationen bringen Boote, Medikamente und Hygieneartikel in die Region. Derweil äußerte sich der russische Präsidenten Putin: Seiner Meinung nach hätte die ukrainische Armee mit ihrer Gegenoffensive begonnen. Die ukrainische Seite hat den Beginn der Gegenoffensive noch nicht bestätigt.

Nachrichten aus NRW

CSD-Parade in Düsseldorf • In Düsseldorf zieht ab 13 Uhr der große Demozug zum Christopher-Street-Day durch die Innenstadt. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto "Gemeinsam lohnt sich". Rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet. Passend zum diesjährigen Motto sollen auch Aktivisten aus eigenen Partnerstädten Düsseldorfs dabei sein, etwa aus Chemnitz oder dem ukrainischen Czernowitz.