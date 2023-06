CSD in Düsseldorf gestartet

Stand: 09.06.2023, 16:08 Uhr

Das dreitägige Straßenfest am Rheinufer steht in diesem Jahr unter dem Motto "Gemeinsam lohnt sich". Denn gerade in Krisenzeiten will sich die Szene auch wieder stärker untereinander austauschen.

Von Peter Hild