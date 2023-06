Kritik an Asylverschärfung: Parteizentralen in Bielefeld beschmiert

Mit seinem Zeigefinger versucht Jan Maik Schlifter das rote Zeug abzukratzen – erfolglos. Was da an der Fassade des kleinen Parteibüros vom FDP -Vorsitzenden klebt, könnte Rote-Beete-Saft sein, aber wohl kein gewöhnlicher aus dem Supermarkt. Dafür ist er zu dickflüssig, wie auch Reste auf dem Boden erkennen lassen.

Aktion gegen Asylverschärfung

In der Nacht haben Unbekannte gleich fünf Parteizentralen in Bielefeld damit beschmiert: von CDU , SPD , Grünen, Linkspartei und FDP . Auch eine politische Botschaft haben sie hinterlassen: "Blut an euren Grenzen" steht dort in großen Lettern. Die Aktion, so deuten es heute viele, richtet sich gegen die europäische Asylpolitik, die gerade am Donnerstag verschärft worden ist.

Zweieinhalb Kilometer entfernt gucken viele Passanten verwundert, als sie an der SPD -Zentrale vorbeigehen. Mitten in der Bielefelder Innenstadt prangt auch hier der "Blut"-Schriftzug. Das Klingelschild, nicht mehr lesbar.

Das Klingelschild am Bielefelder SPD-Büro ist unter dem roten Schlamm kaum noch lesbar.

Manche bleiben stehen wie Hannah Kastrup aus Osnabrück (22), die nur zu Besuch ist. "Ich kann die Aktion verstehen. Es sollte ein Grundrecht sein, dass jeder bestimmen kann, wo er leben möchte. " Sie finde es falsch, dass sich der Teil der Welt, dem es gut geht, einfach abschotte.

Parteien reagieren gemeinsam auf Farbattacke

Obwohl die betroffenen Parteien vieles trennt, reagieren sie auf die Farbattacken in einem gemeinsamen Statement. "Wir wollen, dass das Sterben auf der Flucht durchs Mittelmeer endlich aufhört. Dafür braucht es eine europäische Lösung." Die Sorgen nehme man ernst und sei zu einem Austausch bereit. Aber: "Sachbeschädigung ist keine zielführende Form demokratischer Auseinandersetzung." Der Staatsschutz ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung.

Bielefelder FDP-Chef Jan Maik Schlifter vor beschmierter Parteizentrale

Während die Marmorfassade bei der CDU am Vormittag schnell wieder gereinigt war, steht Schlifter noch etwas ratlos vor seiner FDP -Parteizentrale. "Nachts, im Schutz der Dunkelheit, anonym, so eine Sachbeschädigung. Das ist unreif und auch verschlagen. Da steht man nicht zu seiner Meinung." Ob die dunkelrote Farbe jemals spurlos vom rauen Putz verschwinden wird? Unklar.

Linke Parteijugend kritisiert FDP