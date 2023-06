Wetter in NRW: Am Wochenende wird erstmals die 30-Grad-Marke geknackt

Was für schöne Aussichten: An diesem langen Wochenende, an dem viele nach Fronleichnam auch am Freitag freihaben, spielt das Wetter mit - und es durchkreuzt diesmal nicht geplante Freizeitaktivitäten draußen vor der Tür. Ganz im Gegenteil: Es gibt viel Sonne, oft von früh bis spät, nur vereinzelt regnet es. Und das Beste: Erstmals in diesem Jahr wird in den nächsten Tagen die 30-Grad-Marke bei uns im Westen geknackt. Schwimmen, wandern und danach ein erfrischendes Eis schlecken - so macht der Sommer richtig gute Laune.

Im Einzelnen sieht das Wetter nach Angaben der WDR -Wetterredaktion so aus: Am Freitag zeigen sich zunächst nur wenige Wolken am Himmel über NRW , die Sonne dominiert. Zwar bilden sich im Laufe der Mittags- und Nachmittagsstunden mehr Quellwolken. Aber es kommt vornehmlich über den Bergen nur ganz vereinzelt zu Schauern.

Stark böiger Ostwind in freien Lagen möglich

Die Höchstwerte liegen zwischen rund 28 Grad in Ost-Westfalen und heißen 30 bis 31 Grad im Rheinland und im Ruhrgebiet. In der Eifel werden 25 bis 27, im Hochsauerland 23 bis 26 Grad erreicht. In freien Lagen kann zeitweiser ein stark böiger Ostwind wehen.

Am Samstag setzt sich das sonnige Sommerwetter bei allenfalls ein paar flachen Quellwolken fort. An Rhein und Ruhr sind heiße 33 Grad möglich, in Ost-Westfalen liegen die Tageshöchsttemperaturen bei 28 Grad.

Am Sonntag sind vereinzelt Hitzegewitter möglich

Auch der Sonntag wird sonnenreich, nur am Nachmittag und Abend sind einige Quellwolken am Himmel zu sehen. Zwischen Eifel und Niederrhein kann es vereinzelt zu Hitzegewittern kommen. Und wieder lockt das Freibad, denn es wird sehr warm bis heiß bei 28 bis 32 Grad. Aber bitte nicht im Rhein schwimmen gehen, das ist viel zu gefährlich.