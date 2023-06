Heiligtumsfahrt in Aachen gestartet

Heiligtumsfahrt als Protest gegen die Nazis

Nicht immer lief es in Aachen harmonisch, was die Heiligtumsfahrt anging. So ging die Wallfahrt von 1937 als Heiligtumsfahrt des stummen Protestes gegen das Naziregime in die Geschichte ein. Die NS-Presse warnte Gläubige damals vorab: " Wer am 27. Mai mit der sogenannten Prozession marschiert, die heute nichts anderes ist, als eine Demonstration gegen das Dritte Reich, stellt sich bewußt in die Reihe der Separatisten, der Kinderschänder, der Meineidigen, der Landesverräter. “ Dennoch erschienen damals eine Million Pilger zur Heiligtumsfahrt in Aachen.

Auch Ökumene wird gelebt

Die Fahrt bietet laut Bistum in diesem Jahr auch ökumenische Akzente. Dazu gehört eine Taufgedächtnisfeier mit dem Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, und dem Metropolit der griechisch-orthodoxen Kirche in Deutschland, Erzbischof Augoustinos Labadarkis.

Am 19. Juni werden die Reliquien dann wieder in den Marienschrein gelegt, der anschließend ein neues Schloss erhält. Die nächste Heiligtumsfahrt findet, wenn alles gut geht, bereits 2028 statt, damit der Sieben-Jahre-Rhythmus wieder gewahrt wird.

