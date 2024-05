Hochwasser am Rhein bei Köln

Sorge vor erneutem Starkregen • Nachdem der Rhein bei Bonn und Köln am Pfingstwochenende schon über die Ufer getreten ist, kündigt der Deutsche Wetterdienst für heute Nachmittag neue Gewitter mit Starkregen an. Vor allem für die Eifel sind bis in die Nacht hinein Regenmengen von 40 Litern pro Quadratmeter zu erwarten, teils sogar doppelt so viel. Außerdem kann es örtlich Hagel und Sturmböen geben. Vor allem im Saarland und in Rheinland-Pfalz dürfte die Ankündigung neuer Unwetter vielen Menschen Sorgen bereiten. In den Hochwasser-Gebieten laufen die Aufräumarbeiten.

Mehrere Menschen nach Blitzeinschlag in Dresden in Lebensgefahr • Bei einem Blitzeinschlag am Ufer der Elbe in Dresden sind gestern zehn Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr schweben vier von ihnen in Lebensgefahr. Zwei Männer mussten nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden. Die Retter setzten einen Hubschrauber ein, um nach weiteren Verletzten zu suchen. Im Kreis Soest hatten am frühen Sonntagnachmittag zwei Blitze in einem Zeltlager der Jugendfeuerwehren eingeschlagen. 38 Teilnehmer kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus.