Neue Staffel "Feuer & Flamme" aus Duisburg startet

Fast 100.000 Mal sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr Duisburg im vergangenen Jahr zu Einsätzen gerufen worden. Dafür stehen über 650 Einsatzkräfte zur Verfügung, die in der Leitstelle und auf den einzelnen Feuer- und Rettungswachen im Stadtgebiet arbeiten; zusätzlich gibt es circa 1.500 Einsatzkräfte bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Feuerlöschboot deckt 24 Kilometer Rhein-Strom ab

Auf den unterschiedlichen Wachen gibt es unter anderem folgende Sondereinheiten: Rüsteinheit, Taucherstaffel, Sondereinheit-Bau, ABC-Einheit und Mitbesetzung des Rettungshubschraubers.

Das Feuerlöschboot der Feuerwehr Duisburg ist aus dem Jahr 1973. Es wird von mindestens vier Einsatzkräften bedient, die zuvor eine spezielle Ausbildung absolviert haben. Das Haupteinsatzgebiet sind 24 Kilometer Rhein-Strom von Rheinberg-Orsoy bis Krefeld und der größte Binnenhafen Europas. Überörtlich wird es von Emmerich bis Neuss auf circa 110 Kilometer Rhein-Strom eingesetzt. Neben dem Rhein wird das Feuerlöschboot für Einsätze auf der Ruhr und dem Rhein-Herne-Kanal eingesetzt.

"Christoph 9": Luftrettung in Duisburg und Umgebung

Es ist über 31 Meter lang, 7,50 Meter breit und hat ein Gewicht von etwa 150 Tonnen. Das Feuerlöschboot wird unter anderem zur Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr und Wasserförderung sowie zum Eindämmen von ausgelaufenen Betriebsstoffen in Gewässern eingesetzt. Die drei verbauten Wasserwerfer haben eine Reichweite von 80 Metern bei 6000 Litern Durchflussmenge pro Minute.

Der Rettungshubschrauber "Christoph 9" aus Duisburg

Der Rettungshubschrauber ( RTH ) "Christoph 9" wird von drei Crew-Mitgliedern besetzt: einem Piloten der Bundespolizei, einem HEMS TC der Berufsfeuerwehr Duisburg und einem Notarzt der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik. Das HEMS TC der Feuerwehr Duisburg ist festes Crew-Mitglied und unterstützt den Piloten, indem er unter anderem für die Navigation und Funküberwachung verantwortlich ist.

Außerdem ist er zusammen mit dem Notarzt für die spezielle medizinische Ausstattung des Hubschraubers und für den Einsatzablauf am Boden verantwortlich. Das reguläre Einsatzgebiet erstreckt sich auf 50 bis 70 Kilometer Radius um die Rettungswache, kann bei Bedarf aber auch erweitert werden. Der RTH kann, je nach Wetterbedingungen, von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang zum Einsatz kommen und eine Höchstgeschwindigkeit von 259 Kilometern pro Stunde erreichen.

Feuerwehrchef: "Fühlen uns geehrt, Teil werden zu dürfen"

Oliver Tittmann, Chef der Duisburger Feuerwehr

Mit Duisburg hat die Dokutainmentreihe "Feuer & Flamme" nun also einen neuen Drehort. Zwei Staffeln spielten bisher in Gelsenkirchen, fünf in Bochum. Der Leiter der Feuerwehr Duisburg, Oliver Tittmann, ist stolz, dass er und seine Kollegen nun einen Einblick in die Arbeit der Duisburger Feuerwehr geben können.

" Wir haben uns sehr darüber gefreut und fühlen uns geehrt, dass wir Teil dieses großartigen Formats werden dürfen. Die Kolleginnen und Kollegen waren sehr aufgeregt und anfangs auch skeptisch. Das professionelle Team und die Informationen aus Bochum konnten aber sehr schnell sämtliche Zweifel zerstreuen und die Dreharbeiten haben gezeigt, dass es eine gute Entscheidung gewesen ist, 'Feuer & Flamme' in Duisburg zu drehen, ich hoffe natürlich für beide Seiten ", sagt Tittmann.

Ausstrahlungstermine und Podcast zur Dokureihe

Die achte Staffel der WDR -Reihe aus Duisburg startet am Donnerstag, 23. Mai 2024, um 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen und ist dort immer donnerstags zu sehen. Bereits am Dienstag, 21. Mai 2024, stehen die ersten zwei Folgen der neuen Staffel vorab in der ARD -Mediathek zur Verfügung.

Ebenfalls ab Donnerstag, 23. Mai 2024 startet der Videopodcast "WDR 2 Feuer & Flamme: Der Podcast" in der ARD-Audiothek und auf den gängigen Podcast-Plattformen. Insgesamt wird es zehn neue Folgen des Podcasts geben, die im wöchentlichen Turnus parallel zur Ausstrahlung im WDR-Fernsehen online gestellt werden.

Videos zu "Feuer & Flamme" aus Duisburg stehen dann auch im WDR-YouTube-Channel zur Verfügung. Am 28. Mai 2024 um 15.30 Uhr wird auf dem Twitch-Kanal der ARD eine Reaction zu den ersten beiden Episoden live gestreamt.