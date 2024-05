WEITERE NACHRICHTEN

Bayer Leverkusen verliert Europa-League-Finale • Die Triple-Träume von Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen sind geplatzt. Am Mittwochabend verlor der neue Deutsche Meister das Finale in der Europa League in Dublin gegen Atalanta Bergamo mit 0:3. Es war die erste Niederlage für Leverkusen nach 51 ungeschlagenen Spielen in Serie. Am kommenden Samstag trifft Bayer 04 zum Saisonabschluss im DFB -Pokalfinale auf den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.

Beschäftigte von Thyssen-Krupp streiken • Bei Thyssen-Krupp demonstrieren heute erneut die Beschäftigten. Nachdem bekannt wurde, dass ein Teilverkauf der Stahlbranche des Unternehmens an Investoren geplant ist, fürchten viele um ihren Arbeitsplatz. Am Nachmittag tagt der Aufsichtsrat des Unternehmens und beschäftigt sich mit dem Einstieg des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky.

Reaktionen auf Anerkennung Palästinas durch weitere Länder • Nach der angekündigten Anerkennung Palästinas durch mehrere europäische Länder spricht sich EU -Chefdiplomat Josep Borrell weiter für eine Zweistaatenlösung in Nahost aus. "Ich nehme die heutige Ankündigung von zwei EU-Mitgliedstaaten - Irland und Spanien - sowie von Norwegen zur Anerkennung des Staates Palästina zur Kenntnis" , schrieb der EU -Außenbeauftragte am Mittwochabend auf der Plattform X. Außenministerin Annalena Baerbock hat klar gemacht, dass Deutschland einen Staat Palästina erstmal nicht anerkennen wird. Sie hat konkrete Schritte für eine politische Lösung des Nahostkonflikts statt Symbolpolitik verlangt. Ähnlich reagierten die USA und Frankreich.

Neue Vorwürfe gegen Frontex • Es gibt ein weiteres Mal Vorwürfe gegen Frontex. Beamte der EU -Grenzschutzagentur sollen dabei gewesen sein, als in Griechenland Flüchtlinge in Seenot mit ihrem Boot abgedrängt wurden. Solche Pushbacks sind verboten. Nach Recherchen von NDR und WDR hat Frontex intern ein Untersuchungsverfahren eingeleitet. Das Verfahren ist aber noch nicht abgeschlossen. Die Behörde hat seit 2023 einen neuen Chef, der ein Ende der Pushbacks an EU-Grenzen versprochen hatte.

Vorgezogene Parlamentswahlen in Großbritannien terminiert • In Großbritannien wird am 4. Juli ein neues Unterhaus gewählt. Premierminister Rishi Sunak kündigte den Termin für die vorgezogene Wahl gestern in einer Ansprache vor seinem Amtssitz in der Downing Street in London an.

Raisi wird beigesetzt • Im Iran wird der verstorbene Präsident Raisi heute beigesetzt. Er und sieben weitere Menschen waren am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Die Staatsführung in Teheran hatte danach fünf Tage Staatstrauer angeordnet. Die Beisetzung soll gegen Mittag im schiitischen Zentrum seiner Heimatstadt Maschhad stattfinden.

VfL Bochum empfängt Fortuna Düsseldorf zum Relegations-Hinspiel • In der Fußball-Bundesliga wird noch der letzte Absteiger gesucht. Heute Abend (20.30 Uhr) empfängt Erstligist der VfL Bochum den Dritten der 2. Liga, Fortuna Düsseldorf, zum Hinspiel in der Relegation. Die Entscheidung fällt aber erst im Rückspiel, das am kommenden Montag in Düsseldorf ausgetragen wird.

DAS WETTER IN NRW

Freundlicher Start und vielerorts trocken • Der heutige Tag beginnt freundlich mit Sonnenschein und nur wenigen Wolken. Im Tagesverlauf bilden sich Quellwolken und insbesondere von der Eifel über die Kölner Bucht bis nach Südwestfalen bilden sich Schauer, vereinzelt sind auch Gewitter mit Starkregen möglich. An vielen Orten bleibt es aber trocken, insbesondere nördlich der Ruhr. Dazu werden maximal 19 bis 24 Grad, in Lagen ab 500 Metern 16 bis 18 Grad erreicht - bei schwachem bis mäßigem Wind aus südwestlicher Richtung.