Mutmaßliche Spione in Frankfurt festgenommen • Die Bundesanwaltschaft hat drei Männer aus Russland, der Ukraine und Armenien festnehmen lassen. Sie stehen unter dem dringenden Verdacht für einen ausländischen Geheimdienst gearbeitet zu haben. Für welchen Dienst sie gearbeitet haben sollen, teilte die Behörde nicht mit. Die Männer hätten sich in Deutschland aufgehalten, " um Informationen zu einer hier aufhältigen Person aus der Ukraine zu sammeln ", hieß es in einer Erklärung. Dazu hätten sie am 19. Juni ein Café in Frankfurt am Main ausgekundschaftet, in dem sich die Person habe aufhalten sollen. Am selben Tag wurden sie auch festgenommen.

Warn-App NINA auch bei Suche vermisster Kinder? • 16.471 Kinder wurden 2023 als vermisst gemeldet, sagt das Bundesinnenministerium (BMI). Die allermeisten seien glücklicherweise nach kurzer Zeit gefunden worden. Einige aber blieben verschwunden - wie der kleine Arian aus Bremervörde. Das BMI prüft jetzt, ob die Warn-App NINA so aufgerüstet werden kann, dass in bestimmten Fällen auch hierüber Suchaufrufe an die Bevölkerung geschickt werden können.

24-Stunden-Radrennen in Münster • Zum 15. Mal startet heute Mittag in Münster wieder das traditionelle Radrennen. Einhundert Radler sind bis Sonntag Nachmittag unterwegs, drehen ihre Runden um die Innenstadt. Ziel ist es, so viele Runden wie möglich zu drehen - und so Spenden für soziale Projekte sammeln. Unterstützt werden dabei Vereine wie eine Seniorenhilfe oder Stiftungen für Kinder.

Klaus Töpfer wurde 85

Trauerfeier für Klaus Töpfer • Er war einer der beliebtesten Politiker der Bonner Republik - und einer der ersten Umweltminister. Töpfer starb am 8. Juni, heute wird er beerdigt. Die Trauerfeier startet um 14 Uhr in der katholischen St. Nikolaikirche in seinem Heimatort Höxter.

DAS WETTER IN NRW

Eher wolkig, etwas Regen • Der Samstag startet meist dichter bewölkt, in der Eifel kann es leicht regnen. In Ostwestfalen kann auch mal die Sonne scheinen. Auch die zweite Tageshälfte bleibt wolkig, zwischen Eifel und Sieg kann es einzelne Schauer geben. In den übrigen Regionen bleibt es meist trocken und vor allem im Norden und Osten setzt sich mitunter die Sonne durch. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad im Oberbergischen bis 23 Grad an der Weser, in den höheren Lagen bis 18 Grad.