Instabiler Stollen in Essen entdeckt - Häuser evakuiert

Die Stadt Essen stellte für die Betroffenen Notunterkünfte bereit. Dort kamen laut Feuerwehrsprecher 30 Menschen unter. Andere zogen sie Freuden oder Familie. Wann sie in ihre Wohnungen zurück können, ist offen. Eine Spezialfirma soll den Stollen jetzt mit Beton verfüllen.

Für eine ältere Bewohnerin des Hauses kam der Vorfall nicht überraschend. " Hier waren früher die Zechen. Die Stollen sind noch da. Ist ja klar, dass so etwas mal passieren musste ", sagte sie, nachdem sie ihre Sachen aus dem Haus getragen hatte.

Spätfolgen des Bergbaus

Der instabile Stollen unter dem Haus in Essen ist eine von vielen Spätfolge des Bergbaus. Einen drastischen Fall dieser Art gab es im Januar 2000. Damals waren zwei Garagen und ein Auto bei einem sogenannten Tagesbruch verschwunden. Der riesige Krater, der sich damals in einem Wohngebiet um einen stillgelegten Förderschacht gebildet hatte, ging als "Wattenscheider Loch" in die Geschichte des Landes ein. Etliche Häuser mussten evakuiert werden.

Ähnlich war es im Jahr 2004 in Siegen, als das Eckstück eines Hauses und zwei Fahrräder in einen Tagesbruch stürzten. Auch an dem sogenannten "Siegener Loch" am Rosterberg mussten einige Dutzend Menschen in Sicherheit gebracht werden.