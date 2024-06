Vermisste Kinder: Warn-App NINA könnte bald bei Suche helfen

"Amber Alert" in den USA

In einigen anderen Ländern wird Cell Broadcast längst auch zur Vermisstensuche genutzt. So ist in den USA seit Jahren der sogenannte Amber-Alert im Einsatz: Über Radio, Fernsehen, Mobiltelefone, digitale Straßenschilder und andere Anzeigen werden Infos über ein verschwundenes Kind sofort an die Bevölkerung gesendet. Endgeräte geben dabei einen Ton ab und vibrieren.

Nach Angaben der staatlichen Einrichtung Amber-Alert wurden bis Ende vergangenen Jahres in den USA 1.200 Kinder durch das Alarmsystem wiedergefunden, 180 Kindern sei das Leben gerettet worden.

Die europäische Initiative Amber Alert Europe gibt an, dass das System auch in Frankreich, Tschechien, Griechenland, den Niederlanden, Polen und Irland angewendet werde. Im vergangenen Jahr seien so europaweit 35 Alarme erfolgt.

BKA rüstet Software auf

Beim Bundesinneministerium ist man für die Idee aufgeschlossen: " Aus polizeifachlicher Sicht ist die Nutzung von Warnsystemen wie zum Beispiel Cell Broadcast für polizeiliche Zwecke zunächst grundsätzlich vorstellbar" , sagt eine Sprecherin des Bundesinneministeriums auf WDR-Anfrage.

Ansicht der bisherigen NINA-Warnnachricht auf dem Handy

Um NINA auch für die Vermisstensuche zu nutzen, müsste die App aber speziell aufgerüstet werden: Da es sich dabei nicht um Warnmeldungen im Sinne des Katastrophenschutzes handele, müsse das Bundeswarnsystem so angepasst werden, dass die Menschen polizeiliche Fahndungsaufrufe und andere Katastrophenwarnungen - etwa vor Unwetter oder Rauchentwicklung - voneinander unterscheiden zu können.

Das Bundeskriminalamt (BKA) sei bereits dabei, die polizeiliche Nutzung der Warnapp NINA vorzubereiten. Technische Herausforderung ist offenbar die Frage, wie man im bislang sehr knapp gehaltenen Textfeld einer Cell-Broadcast-Nachricht künftig detailliertere Informationen zum Beispiel zu einer vermissten Person senden könnte.

Bund und Länder müssen gemeinsam abstimmen

Nach Informationen des MDR aus dem sächsischen Innenministerium müssten die Bundesländer einer solchen Multi-Nutzung zustimmen. Das Sächsische Staatsministerium des Innern wolle auf der nächsten Sitzung einen entsprechenden Vorschlag machen, erfuhr der MDR. Aus dem NRW-Innenministerium war dazu am Freitag keine Stellungnahme mehr zu bekommen.