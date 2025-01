Was hat Krischer als Chef der Verkehrsministerkonferenz geschafft?

Als Vorsitzender der Landesverkehrsministerkonferenz hatte der Grünenpolitiker Oliver Krischer keinen einfachen Job. Über die vergangenen Jahrzehnte hat sich ein Sanierungsstau auf den Autobahnen wie auch der Schiene aufgebaut. Riesige Investitionssummen - eine aktuelle Schätzung geht von 57 Milliarden für die Straßen und 63 Milliarden für die Schiene aus - würden allein in den kommenden drei Jahren gebraucht, um den Stau zumindest teilweise abzubauen.

Koordiniert Finanzieren

Krischer: Kämpfer für den Infrastrukturfonds

Als Erfolg wertet Krischer, dass es von der letzten Konferenz im Herbst in Duisburg einen einstimmigen Beschluss gibt, einen Investitionsfonds aufzulegen, in den zum Beispiel LKW-Maut fließen könnte. Mit einem solchen Topf könne die Grundlage geschaffen werden, " das Stop and Go der jährlichen Haushalte " aufzubrechen und " die dringend notwendige Sanierung der Infrastruktur schnell und konsequent" zu finanzieren, bilanziert Krischer und fordert: " Die Umsetzung des Infrastrukturfonds muss ein verkehrspolitischer Schwerpunkt der nächsten Bundesregierung werden.“

In dieser Aussage ist allerdings schon der Haken dieses Beschlusses enthalten, denn die Verkehrsministerkonferenz kann fordern. Beschließen muss am Ende der Bund.