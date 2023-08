Donald Trump

Trump-Äußerung mit juristischem Nachspiel • Eine Drohung des ehemaligen US -Präsidenten Trump könnte juristische Folgen haben. Trump hatte nach der Gerichtsanhörung am Freitag in Washington auf der Plattform Truth Social gepostet: " Wenn ihr mich verfolgt, werde ich euch verfolgen ." Nach Ansicht des Sonderermittlers richtet sich die Äußerung gegen Zeugen, Richter und Anwälte. In einem Antrag hat er das Gericht gebeten, Trump Grenzen für den Umgang mit sensiblen Informationen aufzuzeigen.

Nachrichten aus NRW

Mittelalterfest in Soest • Tausende Mittelalterfans feiern an diesem Wochenende in Soest die sogenannte "Soester Fehde". Das Mittelalter-Festival erinnert an den gescheiterten Sturmangriff des Kölner Erzbischofs im Jahr 1447 auf die Stadt Soest. Es ist eines der größten Mittelalter-Festivals in Deutschland. Heute ist der letzte Tag.