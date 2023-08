Die AfD ist keine normale Partei | MEINUNG

Ideenlosigkeit im Umgang mit der AfD

Die AfD wird - anders als einige hofften - nicht von selbst verschwinden. Das macht vielen Angst. In Gesprächen erzählen Menschen mit türkischen Wurzeln, dass sie nicht wissen, was sie machen würden, wenn die AfD wirklich politischen Einfluss bekäme. Und auch der Zentralrat der Juden zeigt sich zutiefst beunruhigt. Nicht nur Menschen mit einem historischen Bewusstsein sollte das nachdenklich machen.

Friedrich Merz, CDU

Wenn also Bundeskanzler Scholz wiederholt von der AfD als "schlechte-Laune-Partei" spricht, greift das zu kurz. Die Auseinandersetzung mit der AfD dauert seit zehn Jahren an, doch die richtigen Antworten scheinen die anderen Parteien nicht gefunden zu haben. Das gilt auch für die CDU , deren Chef Friedrich Merz mit dem Finger auf die Ampel zeigt und die Regierung für den Erfolg der AfD verantwortlich macht. Nun sorgt das chaotische Bild der Regierung mit Sicherheit dafür, dass sich Wähler abwenden, es ist aber auch die Union, die eine Verantwortung hat: Wer wie sie Positionen der AfD wiederholt, normalisiert ihre Forderungen für eine gemäßigte Mitte und macht die AfD am Ende mit salonfähig.

Was sich gerade zeigt ist, dass es eine große Ideenlosigkeit im Umgang mit der AfD gibt. Doch weitergehen wie bisher kann es nicht, dafür ist die Partei zu radikal.

"Es wird nicht helfen sie zu ignorieren, es wird nicht helfen ihre Forderungen nachzuplappern, es wird nicht helfen mit dem Finger auf andere zu zeigen." Lars Fuchs, Kolumnist

Lars Fuchs, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio

Parteien brauchen neue Ansätze

Der harte Kern der AfD-Wählerschaft wird sich von anderen Parteien zwar nicht zurückholen lassen, doch es gibt noch ein zweites, starkes Motiv, die AfD zu wählen: das Gefühl abgehängt und ohne politischen Einfluss zu sein. Nun ist das kein Grund eine so radikale Partei zu wählen, aber ein Ansatzpunkt für andere Parteien. Um zum Beispiel neue Ideen für die Bekämpfung von Inflation und Wohnungsnot zu suchen, oder um neue Konzepte der Bürgerbeteiligung zu finden. Das ist komplex, das ist schwierig, das ist mühevoll, wird sich aber lohnen. Das zeigt auch der aktuelle Deutschlandtrend, in dem 58 Prozent - also mehr als jeder Zweite - sagt, dass es in Deutschland ungerecht zugeht, ein weiterer Ansatzpunkt.

Neue Ansätze beim Thema Migration, von dem die AfD besonders stark profitiert, gab es zum Beispiel in Hamburg. Im Modellprojekt "FindingPlaces" suchten die Einwohner selbst nach geeigneten Flächen für Flüchtlingsunterkünfte. Eben weil sie selbst am besten wissen, was vor ihrer Haustüre los ist. Am Ende des Projekts stand zwar nur eine Handvoll möglicher Standorte, dem Gefühl ohne Einfluss zu sein konnte aber vorgebeugt werden. Der Bürgermeister damals hieß übrigens: Olaf Scholz. Neue Ideen seiner Regierung sind heute wichtiger denn je.

