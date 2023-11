Zusammengestellt von Sabine Meuter und Jörn Seidel aus dem WDR -Newsroom.

Thema des Tages

Diabetes: Viele Spritzen für Patienten bald überflüssig? • Heute ist Weltdiabetestag, ein offizieller Tag der Vereinten Nationen, der eine der am weitesten verbreiteten Krankheiten in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Nach Angaben der Deutschen Diabetes-Hilfe gibt es in Deutschland etwa elf Millionen Menschen mit Diabetes.

Jedes Jahr erkranken demnach eine halbe Million Erwachsene neu an der sogenannten Zuckerkrankheit. Für viele könnte sich die Behandlung in Zukunft erleichtern. Die große Mehrheit leidet unter Diabetes Typ 2, der durch starkes Übergewicht begünstigt wird. Für diese Patientinnen und Patienten gibt es ein neues Verfahren, das viele Spritzen überflüssig macht. Es nennt sich Revita DMR. Eingesetzt wird es bislang in nur drei Kliniken in Deutschland. Eine davon ist das Evangelische Krankenhaus in Düsseldorf.

Bei dem endoskopischen Verfahren sorgt Hitze im Zwölffingerdarm dafür, dass sich dessen Schleimhaut neu bildet. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten, allerdings nur bei Patientinnen und Patienten, bei denen die bisherigen Therapien nicht wirken. Für wen ist das Verfahren geeignet? Wie sind die Erfolgsaussichten? Mehr dazu hier: