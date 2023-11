Feuerwehr: Stadt Köln will Rückzahlungen von Azubis

Die Kölner Feuerwehr bietet für Quereinsteiger eine zweistufige Ausbildung an. Ab dem 20. Ausbildungsmonat sollten die angehenden Feuerwehrleute 2.470 Euro Brutto erhalten. So stand es in der offiziellen Ausschreibung der Stadt. Dabei suchte sie per Ausschreibung Auszubildende als Brandmeisteranwärter. In den Ausschreibungen verspricht die Stadt ab der zweiten Ausbildungsstufe 1.300 Euro Netto plus einen monatlichen Sonderzuschlag von 1.170 Euro.

Sonderzuschlag nachträglich um 700 Euro gekürzt

Wegen dieses Zuschlags hatten sich viele Bewerber von außerhalb Kölns beworben und Verträge für die Ausbildung abgeschlossen. Jetzt hat die Stadt den Sonderzuschlag rückwirkend um 700 Euro gekürzt. Begründung: Ein Irrtum. Sie verlangt von Auszubildenden Rückzahlungen von mehr als 4.000 Euro.

Auszubildenden, die jetzt in der zweiten Ausbildungsstufe starten, will die Stadt Köln nur noch einen Sonderzuschlag von 450 Euro zahlen. Dabei hatten die Azubis den Ausbildungsvertrag unterschrieben, weil es in der Ausschreibung die Zusage von 1.170 Euro gab. Azubis , die gegen die einseitige Vertragsänderung protestieren, droht die Stadt mit Kündigung.

Viele angehende Feuerwehrleute wüssten nun nicht mehr, wie sie ihre Miete und ihren Lebensunterhalt bezahlen sollen, sagt die Feuerwehr Köln.