Düsseldorf: Warnstreik an Uniklinik

Bereits ab halb sieben standen schon an die hundert Menschen in gelben Warnwesten am Haupteingang des Uniklinikums Düsseldorf. Mit dabei waren unter anderem Reinigungkräfte sowie Sicherheits- und Logistikmitarbeiter.

Sie fordern 10,5 Prozent mehr Geld, aber mindestens 500 Euro, um die Inflation auszugleichen.



Uns reicht’s endgültig, muss was verbessert werden auf jeden Fall. Es geht nicht mehr. Der Anspruch steigt, die Belastung steigt, aber das einzige was nicht steigt, sind die Löhne. Und das ist halt ne Katastrophe. Jan Müller, Mitarbeiter im Patiententransport auf dem Klinikgelände

Hinhalten und Provozieren

Teilweise sind die Dienste nur zur Hälfte besetzt, sagt Jan Müller. Weil die Tarifgemeinschaft deutscher Länder, TdL, zweimal kein Angebot gemacht, wollen er und die Mitstreikenden Druck aufbauen.

Warnstreik in Düsseldorf ist erst der Anfang

Für die kommenden Tage hat Verdi Warnstreiks an weiteren Unikliniken in NRW und Aktionen in den Landesbehörden angekündigt. Die nächste Tarifrunde ist Anfang Dezember.

Mitarbeiter in kommunalen Kliniken haben beispielsweise Anfang des Jahres einen Abschluss von 11,5 Prozent mehr Geld durchgebracht. Dahin wandern laut Gewerkschaft auch immer mehr Mitarbeitende ab.

Über das Thema berichten wir auch im Radio bei WDR2, WDR5 und im Fernsehen in der Lokalzeit Düsseldorf.