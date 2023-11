Dauerregen in NRW: Mancherorts herrscht weiter Dürre

Schuld daran ist im Süden die Eifel, im Norden das Wiehengebirge: "Vor den Gebirgen jeweils, aus Westen kommend, ist das Meiste abgeregnet - und dahinter ist dann weniger Regen angekommen, sodass dort die Böden noch immer trockener sind" erklärt Kaiser de Garcia.

Für Landwirte ist Dauerregen ein Problem

Rübenernte im Herbst

Johannes Brünker, Landwirt aus Swisttal, sagt mit Blick auf die tieferen Bodenschichten: "Wir können noch nicht Entwarnung geben" . Das Wasser brauche nun einmal Zeit, um vollständig bis bis in rund zwei Meter Tiefe vorzudringen. Zuckerrüben oder Raps würden durchaus Wurzeln bis in diese Tiefen schlagen.



Zugleich ist der aktuelle Dauerregen ein Problem für die Ernte: Der Boden ist zu weich für die schweren Maschinen, mit denen die Zuckerrüben gerodet und abtransportiert werden. "So extrem, wie wir das in diesem Jahr beobachten, ist der Dauerregen seit einigen Jahren oder gar Jahrzehnten nicht gewesen" sagt Horst Gömann von der Landwirtschaftskammer NRW. "Wenn es heute aufhören würde zu regnen, könnten wir übermorgen wieder aufs Feld fahren" , sagt Brünker. Allein: Fast zwei Tage komplett ohne Regen sind kurzfristig nicht in Aussicht.

Grundwasserpegel vielerorts noch im Defizit

Trinkwasser wird oft aus Grundwasser gewonnen

Noch tiefer als die landwirtschaftliche nutzbaren Bodenschichten liegt das Grundwasser. Dessen Pegel reagieren mit einer noch größeren Verzögerung auf Regenfälle. Entsprechend deutlich sind die vergangenen Dürresommer dort noch erkennbar: 59 Prozent der Grundwassermessstellen des Lanuv zeigten Ende Oktober ein Defizit an. Bei 14 Prozent der Messstellen war der Pegel "niedrig", bei acht Prozent gar "sehr niedrig" und bei weiteren vier Prozent so niedrig wie noch nie in einem Oktober gemessen.

Erholung des Grundwassers dauert

Die Bodenschichten, die in den vergangenen Dürresommern austrockneten, tragen dazu bei. "Der Boden selbst muss erstmal so weit durchfeuchtet werden, dass er auch das Regenwasser nach unten durchsickern lassen kann" , erklärt Birgit Kaiser de Garcia. In den meisten Gebieten seien die Böden inzwischen wieder so durchlässig - jetzt komme das Wasser langsam auch in den Grundwasserspeichern an. Eine umfassende Erholung der Grundwasserpegel würde jedoch Monate oder gar Jahre dauern.

Immnerhin, betont Kaiser de Garcia: Der aktuelle Dauerregen sei dafür sehr gut geeignet.

