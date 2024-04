WEITERE NACHRICHTEN

Rücktrittsforderungen gegen AfD-Politiker Krah • Politiker fast aller im Bundestag vertretenen Parteien fordern den Rücktritt des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, nachdem einer seiner Mitarbeiter wegen des Verdachts der Spionage für China festgenommen wurde. Die AfD-Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla wollen heute ein Krisengespräch mit Krah führen. Bei dem Treffen am Vormittag geht es um das weitere Vorgehen und mögliche Konsequenzen.

US-Kongress billigt milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine • Laut US-Präsident Joe Biden sollen noch in dieser Woche die ersten Waffen und Ausrüstung in die Ukraine geschickt werden. Das Hilfspaket enthält 95 Milliarden Dollar. Es beeinhaltet auch Unterstützung für Israel und die Bevölkerung im Gazastreifen.

Steinmeier und Erdogan bei einem früheren Treffen

Steinmeier trifft Erdogan in Ankara • Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet heute seinen dreitägigen Besuch in der Türkei. Zum Abschluss kommt er in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammen. Geplant ist zunächst ein Gespräch unter vier Augen, danach sollen die Delegationen hinzugezogen werden. Ein Gespräch mit Konfliktpotential. Neben bilateralen Fragen soll es auch um die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten gehen.

Sammelklage gegen Preiserhöhungen bei Vodafone • Wer gegen Preiserhöhungen bei Vodafone vorgehen möchte, kann sich jetzt einer Sammelklage anschließen. Verbraucher sowie kleine Unternehmen können sich ab sofort in das Klageregister beim Bundesamt für Justiz eintragen. Stein des Anstoßes sind Preiserhöhungen von Vodafone für laufende Telefon- und Internetverträge im vergangenen Jahr. Aus Sicht der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), die die Klage auf den Weg gebracht hatte, ist das unrechtmäßig.

Vorerst keine EU-Strafe für TikTok wegen Suchtgefahr •TikTok hat die von der EU geforderte Risikoeinschätzung für die neue App TikTok Lite nach eigenen Aussagen eingereicht. Damit hat das Unternehmen eine Strafzahlung vorerst abgewendet. In die Kritik geraten ist die App, weil Nutzer Punkte sammeln können, je mehr Videos geschaut oder Freunde eingeladen werden. Die EU sieht darin ein erhöhtes Suchtpotential. Auch in den USA stehen weitreichende Veränderungen für den Konzern an: Hier muss sich TikTok von seinem chinesischen Mutterkonzern ByteDance lösen. Wenn das nicht passiert, soll TikTok aus den App-Stores in den USA verbannt werden.