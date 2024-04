Deutsches Schulbarometer: Viele Lehrkräfte emotional erschöpft

Manche Lehrkräfte sind mehrmals die Woche, andere täglich emotional erschöpft

Wobei verletzende Inhalte in Abizeitungen nur ein Faktor sind, die Lehrkräfte an Gymnasien psychisch belasten. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Schulbarometer der Robert Bosch Stiftung fühlt sich mehr als ein Drittel (36 Prozent) der befragten Lehrkräfte an allgemein- und berufsbildenden Schulen emotional erschöpft – und das mehrmals die Woche. 12 Prozent der Befragten trifft es sogar täglich. Vor allem jüngere und weibliche Lehrkräfte sind demnach betroffen.

Was das Burnout- und Stressrisiko von Lehrkräften deutlich erhöht, ist das Erleben von Gewalt an der eigenen Schule. Fast jede zweite Lehrkraft (47 Prozent der Befragten) sieht an der eigenen Schule ein Problem mit psychischer oder physischer Gewalt unter Schüler und Schülerinnen. Besonders betroffen sind Schulen in sozial benachteiligter Lage (69 Prozent).