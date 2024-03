Scholz trifft den Papst im Vatikan • Bundeskanzler Olaf Scholz trifft heute Papst Franziskus im Vatikan. Das Oberhaupt der Katholischen Kirchen empfängt den SPD -Politiker zu einer Privataudienz. Scholz befindet sich seit gestern zu einem zweitägigen Besuch in Rom. Nach der Privataudienz beim Papst nimmt Scholz am Parteikongress der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) teil. Ein Treffen mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist nicht vorgesehen, weil diese derzeit die USA besucht.

Trauer um Nawalny

Mehr als 100 Festnahmen in Russland • Gestern, am Tag der Beerdigung von Kremlgegner Alexej Nawalny, hat die Polizei in Russland landesweit mehr als 131 Menschen festgenommen, die ihre Trauer öffentlich bekundet haben. Das teilte die Gruppe OWD-Info mit, die politische Festnahmen in Russland beobachtet. Die meisten wurden demnach gestoppt, als sie Blumen an Denkmälern für die Opfer der sowjetischen Unterdrückung niederlegen wollten.

Hilfslieferungen für Menschen im Gazastreifen • Die USA wollen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aus der Luft versorgen. Man werde sich in den kommenden Tagen mit Jordanien und anderen zusammentun und Lebensmittel und Hilfsgüter aus der Luft abwerfen, kündigte US -Präsident Joe Biden gestern im Weißen Haus an. Es müsse auch mehr Hilfe auf dem Landweg in den Gazastreifen gelangen, betonte Biden.

Das Wetter in NRW

Wechselhaft und frühlingshaft mild • Mal dichte Wolken am Himmel, mal sonnige Abschnitte - und alles verteilt sich über den Tag: Das Wetter bei uns im Westen ist heute wechselhaft. Sporadisch können zudem vor allem im Rheinland, westlichen Ruhrgebiet und Westmünsterland Schauer auftreten. Dazu wird's mit 12 bis 15 Grad mild, mit viel Sonne können es bis 16 Grad werden. Ab 500 Meter Höhe liegen die Temperaturen bei 7 bis 11 Grad. Der Süd- bis Südostwind ist böig.