Schulen: Islam-Unterricht gegen Islamismus

Immer wieder gibt es Vorfälle

Für Botschaften in sozialen Medien seien Kinder besonders anfällig. Und der Islamische Religionsunterricht scheint den Kindern Orientierung zu geben, dass sie nicht alles glauben, was sie in Videos sehen - sagt Lehrer Camli. Trotzdem kommt es auch an der Gelsenkirchener Schule ab und an zu Vorfällen.

Muslimische Kinder lernen Islamische Religion

So hat ein Schüler vor wenigen Wochen seine Klassenlehrerin beleidigt und beschimpft. Die Islamische Religionslehrerin Serife Cengiz sprach mit dem Jungen und brachte ein Zitat aus dem Koran an: "Ich habe ihm gesagt, das Paradies liegt zu Füßen der Mutter, und Deine Klassenlehrerin ist auch eine Mutter, also musst Du respektvoll mit ihr umgehen" . Das habe den Jungen zum Nachdenken gebracht, so dass er sich bei der Lehrerin entschuldigte.

Nicht alle Fälle werden den Behörden gemeldet