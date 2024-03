Hilfsvereine in NRW: Weniger Spenden für die Ukraine

In Schwelm nähen ukrainische Geflüchtete Unterhosen für Soldaten. Die Hosen haben Klettverschlüsse an den Seiten, sodass auch Verwundete mit Gipsbein sie anziehen können. Fünf Frauen sitzen an Nähmaschinen in einer großen Lagerhalle. Zwei von ihnen sind die 45-jährige Yuliiy Slirova und ihre Mutter, die vor zwei Jahren von Cherson nach Deutschland geflüchtet sind.

" Wir möchten zum Frieden beitragen und helfen, wo es möglich ist ", sagt Yuliiy. In der Lagerhalle um sie herum stapeln sich zwar Kartons mit Windeln, Töpfen, Spielsachen oder Küchengeräten. Aber die Regale sind schon längst nicht mehr so voll wie 2022.

Yuliiy Slirova und Mustafa Celik

Die Halle gehört zur Spedition von Mustafa Celik. Anfang März fährt er mit seinem blau-gelb lackierten Lkw zum 14. Mal in die Ukraine, um dort die Spenden bei Bekannten abzugeben. Die verteilen die Hilfsgüter weiter. Doch es dauert immer länger, das Fahrzeug zu füllen. Die Abstände zwischen den Fahrten werden länger. " Die Menschen brauchen jeden Tag Hilfe und Lebensmittel und Hygieneartikel. Die sind nach kurzer Zeit verbraucht. Die Hilfe ist ein fortlaufender Prozess und nicht nur einmalig wie nach einem Erdbeben ", sagt Celik.

Spenden gehen um Hunderte Millionen zurück