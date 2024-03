Ab Dienstag wieder Warnstreik im NRW-Nahverkehr

Der Streik im NRW -Nahverkehr am Donnerstag und Freitag neigt sich dem Ende zu, da kündigt Verdi bereits die nächste Arbeitsniederlegung an. Auch in der kommenden Woche müssen Millionen Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs mit erheblichen Einschränkungen bei Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen rechnen.

Wie die Gewerkschaft Verdi am Freitag mitteilte, würden sich rund 30 kommunale Verkehrsbetriebe in NRW am Warnstreik beteiligen - darunter die Kölner KVB , die Düsseldorfer Rheinbahn und die Stadtwerke Münster.

Im NRW-Nahverkehr: Verdi streikt auch kommende Woche