Wetter zum Frühlingsanfang: In NRW wird es so warm wie in Italien

Vogelgezwitscher und bunte Blüten: Zum meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März singen am frühen Morgen in NRW die Vögel, um ihre Reviere zu markieren. Derzeit seien Amsel, Rotkehlchen, Zaunkönig und Meisen zu hören, sagt Thomas Hövelmann. Er ist Vogel-Experte des Naturschutzbundes Nabu in Münster.

Wenn das Wetter stabil bleibt, starten die Vögel nach seinen Worten früh mit dem Nestbau. Damit beginnt auch die Brutzeit. Deshalb ist es vom 1. März bis 30. September in Deutschland verboten, Hecken und Sträuchern zu schneiden.

Dafür gibt es im Garten schon viel, über das man sich freuen kann. Die Schneeglöckchen blühen und die Krokusse auch. Außerdem unter anderem Märzveilchen und Huflattich - und die ersten Obstbäume. Die Natur ist zum Frühlingsanfang 2024 sehr früh dran.

" In diesem Jahr hatten wir mit dem 19. Februar einen der frühesten ,Vegetationsbeginne' seit es Wetteraufzeichnungen gibt ", sagt WDR Meterologe Jürgen Vogt. Die große Gefahr sei jetzt, dass es noch zu späten Nachtfrösten kommt - passieren könne das immer. " Dann erfrieren die Blüten - und es entstehen große Schäden bis hin zum Totalausfall der Ernte und Schäden an den Pflanzen ."

Wie wird das Wetter zum Frühlingsbeginn?