Zusammengestellt von Sabine Meuter und Benedikt Strickmann aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Auch an diesem Wochenende Demos gegen Rechtsextremismus • Überall in Deutschland wollen heute und morgen wieder Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gehen. Allein in Berlin werden zu einem bundesweiten Aktionstag 100.000 Teilnehmende erwartet.

Auch in NRW sind Demos und Kundgebungen geplant - vorwiegend in eher kleineren Städten. Die größte Demo in NRW wird in Krefeld mit 10.000 Teilnehmern erwartet. Unter anderem in Aachen, Kaarst (Rhein-Kreis-Neuss), Kamp-Lintfort, Swisstal (Rhein-Sieg-Kreis) und Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) wollen sich Menschen gegen Rechtsextremismus positionieren. Weitere Aktionen sind unter anderem in Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis), in Erkelenz (Kreis Heinsberg) und in Lüdenscheid (Märkischer Kreis) geplant.