Seit Samstagvormittag (17.05.2025) kommt in einigen Haushalten in Grevenbroich kein Wasser mehr aus den Leitungen. Grund dafür sei ein Rohrbruch an einer Hauptwasserleitung, heißt es auf der Facebook-Seite der Freiwilligen Feuerwehr Grevenbroich. Vor allem seien die Stadtteile Allrath und Südstadt betroffen. Auch in angrenzenden Bereichen könne es zu Einschränkungen kommen.

Reparaturarbeiten laufen

Laut der Freiwilligen Feuerwehr Grevenbroich ist der zuständige Versorger NEW bereits dabei, die Leitung zu reparieren. Dazu stünde man in enger Abstimmung mit der Stadt Grevenbroich. Bereits in der Nacht sei der Wasserrohrbruch laut Versorger gemeldet worden. Betroffen seien eine Schule, ein Schulungszentrum der AOK und sechs Einfamilienhäuser einer angrenzenden Wohnsiedlung. Das genaue Ausmaß sei derzeit noch nicht klar. Man hoffe, dass der Schaden bis zum Nachmittag behoben sei und das Wasser wieder fließe, so eine Sprecherin der NEW Netz GmbH .

Anwohner sollen Wasser sparen

Auf ihrer Facebook-Seite bittet die Freiwillige Feuerwehr Grevenbroich die Anwohner, sparsam mit dem verfügbaren Trinkwasser umzugehen. Auch über die NINA-Warnapp wurden die Bürger informiert.

