CDU Oberberg will umstrittenes Mitglied ausschließen

Bei einer Vorstandssitzung in Rösrath hat der CDU -Kreisverband Oberberg beschlossen, einen förmlichen Antrag beim Kreisparteigericht zu stellen, um Simone Baum aus der Partei auszuschließen. Baum ist stellvertretende Bundesvorsitzende und NRW -Landeschefin der Werteunion und gehört zur CDU Engelskirchen.

Das Recherche-Netzwerk "Correctiv" hatte vor zwei Wochen ein Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam öffentlich gemacht, an dem AfD-Politiker, sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten. "Correctiv" zufolge war bei diesem Treffen über die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund beraten worden.

Werteunion bestätigt: Baum war in Potsdam

Bei dem Treffen war auch Simone Baum. Die Werteunion hat auf Anfrage bestätigt, dass Baum, die seit 2008 CDU-Mitglied sei, an dem Treffen teilgenommen habe - allerdings nicht als entsandte Vertreterin des Vereins.

«Solche Leute haben bei uns nichts verloren.» Sprecher der nordrhein-westfälischenden CDU

Aus Kreisen der nordrhein-westfälischen CDU hieß es, ihr Ausschlussverfahren werde möglichst schnell vorangetrieben. Der CDU-Kreisverband Oberberg hatte vor zwei Wochen bereits eine Anhörung in Gang gesetzt, um Baum zu ihrer Teilnahme zu befragen.

Baum bestreitet Pläne zur massenhaften Vertreibung

Simone Baum, NRW-Landeschefin der Werteunion

" In ihrer Stellungnahme an die CDU hat Simone Baum den Besuch des Treffens in Potsdam nicht bestritten ", antwortete ein Sprecher der Werteunion auf Anfrage. " Sie bestritt aber ausdrücklich, dass die in den Medien behauptete 'massenhafte Vertreibung' oder etwa die Entziehung deutscher Staatsbürgerschaften nach ethnischen Kriterien dort besprochen oder gar konkret geplant wurden. "

Baum habe in ihrem Schreiben ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie dort nur Themen gehört habe, über die Bundes- und Landespolitiker von SPD bis CDU auch bereits vielfach gesprochen hätten - etwa die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber oder sogenannter Clan-Krimineller.

Baum will "wahre Werte der CDU" vertreten

Der Schlusssatz ihres Schreibens zur CDU-Anhörung lautet demnach: " Wenn die Werteunion eine Partei wird, trage ich mich gegebenenfalls mit dem Gedanken, aus der CDU Deutschlands auszutreten, um zukünftig einer Partei anzugehören, in der die wahren Werte der CDU vertreten werden. Bis zu meinem Austritt verbleibe ich in der CDU. "

Der frühere Kopf der Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte bei dem Treffen nach eigenen Angaben über " Remigration " gesprochen. Wenn Rechtsextremisten diesen Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

Ebenfalls in einem Parteiausschussverfahren wurde der damalige SPD-Politiker Thilo Sarazzin aus der SPD geworfen. Das Verfahren hatte Jahre gedauert und wurde von der Bundesschiedskommission 2020 beschlossen. Sarazzin wurden rassistische und antimuslimische Thesen vorgeworfen. Er gilt als der Begründer der Identitären Bewegung in Deutschland.

Quellen:



Darüber berichtet der WDR am 30.01.2024 auch in der Lokalzeit Bergisches Land und in den Regionalnachrichten auf WDR2.