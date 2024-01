Weitere Themen

Hans-Georg Maaßen will eine neue Partei gründen.

Wird die Werteunion eine neue Partei? • Heute könnte die Werteunion in Erfurt beschließen, eine Partei zu werden. Bislang ist sie ein Verein mit großen Überschneidungen bei den Mitgliedern zu CDU und CSU . Bekannt ist die Werteunion vor allem durch ihren Chef, den ehemaligen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen, der aktuell noch Mitglied in der CDU ist. Die Partei versucht allerdings, Maaßen auszuschließen, unter anderem weil er sich " politisch und ideologisch radikalisiert " habe. Zuletzt ist die Werteunion in die Kritik geraten, weil zwei ihrer Mitglieder an dem Potsdamer Geheimtreffen mit Rechtsextremisten teilgenommen haben.

Deutschland gegen Österreich bei der Handball- EM • Am Abend trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft in ihrem zweiten Hauptrundenspiel bei der Europameisterschaft auf Österreich.

Das erste Hauptrundenspiel hatte Deutschland knapp mit 26:24 (11:10) gegen Island gewonnen. Österreich hatte sich da überraschend mit 30:29 (17:17) gegen Ungarn durchsetzen können.

Das Wetter in NRW

Gelegentlich Sonne bei Temperaturen um den Gefrierpunkt • Bis in den späten Vormittag halten sich einzelne Nebel- und Hochnebelfelder, daneben scheint aber auch ab und an die Sonne. Ab dem Nachmittag steigen dann vor allem im Süden des Landes die Chancen, dass sich die Sonne häufiger mal zeigt. Vor allem in der Nordhälfte ziehen aber immer wieder Wolken durch. Es bleibt trocken bei von 0 bis +3 Grad am Nachmittag. In Lagen ab 500 Meter herrscht Dauerfrost von -3 bis 0 Grad.