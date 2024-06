Kampf gegen Einsamkeitsgefühl älterer Jugendlicher • Fast jeder fünfte ältere Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren fühlt sich stark einsam. Das ist das Ergebnis einer Studie, die von der Landesregierung Ende letzten Jahres vorgestellt wurde. Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) erklärte damals, das Thema zur Chefsache zu machen. Bei einer Konferenz in der Düsseldorfer Staatskanzlei beraten heute Wissenschaftler, Politiker und weitere gesellschaftliche Akteure über weitere Schritte im Kampf gegen Einsamkeit.

Kontrolle auf der A57

Kontrollaktion gegen Drogenschmuggler im Rheinland • In einer groß angelegten Aktion haben Polizei und Zoll gestern auf auf der Autobahn 57 zwischen Düsseldorf und Köln Fahrzeuge kontrolliert. Die Beamten suchten nach Rauschgift, Bargeld und Waffen. Verdächtige Fahrzeuge wurden auf einem Parkplatz bei Köln gründlich durchsucht. Hintergrund der Aktion ist der Drogenschmuggel aus den Niederlanden in süd- und osteuropäische Länder. Eine der wichtigsten Schmuggelrouten verläuft durch das Rheinland.

Scholz äußert sich zur Sicherheitslage • Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) gibt heute im Bundestag eine Regierungserklärung zur aktuellen Sicherheitslage ab. Dabei wird es einerseits um die Erlaubnis an die Ukraine gehen, russisches Territorium auch mit deutschen Waffen anzugreifen. Zudem dürfte sich Scholz zum Messerangriff von Mannheim und der daraus resultierenden Debatte über eine Abschiebung ausländischer Straftäter äußern.

Hochwasser in Süddeutschland zieht sich zurück • Nach den verheerenden Überschwemmungen an der unteren Donau fließt das Wasser nur langsam ab. Zwischen Kelheim und Passau ist die Lage in Bayern weiterhin angespannt - ganz besonders in Regensburg. Am Sonntag könnte es nach neuen Prognosen erneut zu Starkregen in der Region kommen. Das würde erneut zu steigenden Pegeln führen. Bei der Suche nach Vermissten gab es bis heute Morgen keine Neuigkeiten. Insgesamt kamen bei dem Hochwasser mindestens sechs Menschen ums Leben - vier davon in Bayern.

Auf Rollen durch Leverkusen

Mit Verspätung: Leverkusen will E-Scooter zulassen • Während Städte wie Gelsenkirchen E-Scooter vorübergehend schon wieder verbannt hatten, will Leverkusen die elektrischen Leihroller erstmals zulassen. Dort soll es aber ausschließlich feste Verleih-Stationen geben, zum Beispiel an Bahnstationen, dem Stadion und in Hochschulnähe. 100 Roller sollen zum Ende des Jahres zur Verfügung stehen.

Urteil nach Schießerei in Duisburg erwartet • Anfang Mai 2022 gab es eine Konfrontation von rund 100 "Hells Angels" und Mitgliedern einer türkisch-libanesischen Großfamilie auf dem Hamborner Altmarkt im Duisburger Norden. Es fielen Schüsse, vier Menschen wurden verletzt. Vor dem Duisburger Landgericht müssen sich seit Februar zwei Männer verantworten - jeweils ein Angehöriger der verfeindeten Gruppen. Ihnen wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Ein Urteil wird gegen Mittag erwartet.

DAS WETTER IN NRW

Sonnig bei milden Temperaturen • Heute zeigt sich der Frühling endlich wieder von seiner freundlichen Seite. Auf das Land wartet ein angenehmer Tag mit viel Sonne und nur leichter Bewölkung. Dazu bleibt es meistens trocken. Die Temperaturen steigen auf milde 17 bis 20, in der Kölner Bucht auf 21 Grad. Im Bergland ab 500 Metern Höhe bleibt es bei eher frischen 14 bis 16 Grad. Der Westwind weht mäßig. Nach dem Extremwetter und Hochwasser in Südwestdeutschland steigt mancherorts in NRW der Rheinpegel. Kritische Werte werden nicht erwartet.