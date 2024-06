Bekifft am Steuer: Neue Cannabis-Grenzwerte im Straßenverkehr geplant

Toxikologe Martin Jübner

" Direkt nach dem Konsum ist der Grenzwert auf jeden Fall überschritten ", erklärt Martin Jübner, Toxikologe an der Uniklinik Köln, dem WDR . Sind seit dem Joint allerdings einige Stunden vergangen, dann sei eine Einschätzung kaum möglich. " Das unterscheidet sich stark von einer Alkoholaufnahme, wo man anhand der Menge sehr gut abschätzen kann, wie viel Alkohol man im Blut hat ." In der Regel könne der Nutzer außerdem nicht wissen, wie viel Wirkstoff genau er sich mit einem Joint zuführt, so Jübner.

"Im Einzelfall kann auch nach zwölf Stunden der Grenzwert noch überschritten sein." Martin Jübner, Toxikologe

Zwar gebe es Empfehlungen, nach dem Rauchen mindestens zwölf Stunden zu warten, bevor man wieder ein Fahrzeug steuert, sagt der Toxikologe. " Aber im Einzelfall kann auch nach zwölf Stunden der Grenzwert noch überschritten sein. " Das betreffe vor allem regelmäßige Konsumenten, die deshalb auch in Zukunft damit rechnen müssten, bei Kontrollen Probleme zu bekommen.

Hanf-Lobbyist: Regelmäßige Konsumenten sind benachteiligt