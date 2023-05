Arbeiter bei Explosion in Gevelsberg getötet: Bei einer Explosion in einer Industriehalle in Gevelsberg ist ein Arbeiter ums Leben gekommen. Er erlag am Abend seinen Verletzungen. Drei seiner Kollegen erlitten Verletzungen durch Rauchgase. In dem metallverarbeitenden Betrieb entzündeten sich große Mengen Hydrauliköl, dadurch kam es zur Explosion. Als die Feuerwehr eintraf, brannte es in der Halle an mehreren Stellen. Experten des THW erklärten die Halle für akut einsturzgefährdet.

Mann bei Schüssen in Köln-Mülheim getötet: Im Böcking-Park in Köln-Mülheim ist am Samstagnachmittag ein 35-jähriger Mann durch Schüsse getötet worden. Laut Polizei wurde bei dem Vorfall außerdem seine 28-jährige Begleiterin schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hintergrund des Vorfalls ist nach bisherigen Informationen offenbar eine Auseinandersetzung im Rockermilieu.