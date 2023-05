Die Meister-Party fällt aus: Enttäuschung in Dortmund

Kein Platz in den Kneipen

Zum Anpfiff drängeln sich viel zu viele Fans vor viel zu kleinen Fernsehern in viel zu wenigen Kneipen. In Dortmund gibt es kein Public Viewing. Die Stadt konnte mit dem Rechteinhaber Sky keine Einigung erzielen. Viele Kneipen wiederum haben in den vergangenen Jahren Sky abbestellt, weil ihnen der Preis fürs Pay-TV zu hoch ist. So knubbelt es sich in den wenigen Kneipen, die das Spiel übertragen. Nico steht in der siebten Reihe vor der Kneipe "Wohnzimmer", sieht nichts, "aber hier gibt’s schöne Frauen", sagt er lächelnd. Ein kleiner Trost dafür, dass er das Spiel nur hört.

Apropos "nur hören". Etwa hundert vom "Wohnzimmer" findet eine ganz besondere Party statt. Auf einem Platz, an dem drei Gaststätten liegen. Hier fühle ich mich ein wenig in die 1950er-Jahre zurückversetzt. Hier läuft kein Fernseher. Hier liegt der Radio-Ton auf großen Lautsprechern. Hier treffe ich auch die vier Freunde Marcel, Jenny, Paul und Anna aus Köln bzw. Bonn das erste Mal. Alle vier in schwarz-gelb gekleidet. Alle vier optimistisch. Und das obwohl Borussia bereits 2 zu 0 zurückliegt. Aber Köln hat gegen die Bayern ausgeglichen.

Plötzlich wurde es still

Der BVB verliert: Niemandem ist nach Party

"Wenn Borussia kein Tor mehr schießt, dann regeln das die Kölner und schlagen die Bayern" , ist Marcel optimistisch. Paul und die Frauen stimmen ihm zu. Spontan singen die etwa 200 Fans auf dem Platz vor den Kneipen "Erster Fußballclub Köln". Doch dann schießen die Bayern das 2:1. Es ist plötzlich mucksmäuschen still. Paul wird immer stiller. Will schon nicht mehr reden. Schluss. Aus. Vorbei. Abpfiff. Keine Meisterschaft. Totale Stille.

Normalerweise ist es nach Schlusspfiff brechend voll in der benachbarten Fan-Kneipe "Bürgermeister Lindemann", die auf dem Weg zum Stadion liegt. Hier kommen tausende Fans aus dem Stadion vorbei. Doch jetzt gehen alle an der Kneipe vorbei. Nach Feiern ist niemandem in Dortmund zumute. Und schön trinken will sich die Niederlage auch kaum einer.

