Zusammengestellt von Nina Magoley und Lukian Ahrens aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Böllern oder nicht: Städte bereiten sich auf Silvester vor • Zu Silvester planen in diesem Jahr mehr Städte in Nordrhein-Westfalen Böllerverbote. Das hat eine stichprobenartige Abfrage des WDR in den größeren Kommunen ergeben. Die Stadt Köln zum Beispiel wird ihre Böllerverbotszone auf einen Großteil der linksrheinischen Innenstadt ausweiten. In Bochum und Münster wird es erstmals Sperrbereiche fürs Böllern geben, als Konsequenz nach Ausschreitungen im Vorjahr. In Bochum betrifft das eine Straße im Partyviertel Bermuda-Dreieck, in Münster zentrale Orte wie den Domplatz und den Prinzipalmarkt.

Es gibt aber auch Städte, die einen anderen Weg gehen: In Dortmund soll es erstmals seit sieben Jahren keine Verbotszonen mehr geben. Weil es in den vergangenen Jahren weitgehend friedlich geblieben war, appelliert die Stadt jetzt stattdessen an die Vernunft der Menschen. Die Stadt Düsseldorf hält an ihrer Böllerverbotszone für die Altstadt und die Rheinuferpromenade fest.