Skisaison startet: Erste Lifte im Sauerland öffnen

Loipen sind gespurt

Langlauf im Sauerland

Ski-Langläufer finden jetzt schon gespurte Loipen: In Bad Berleburg-Girkhausen im Wittgensteiner Land etwa seien mehr als 30 Kilometer Loipen präpariert, in Winterberg 50 Kilometer. Auch in Bad Berleburg-Wunderthausen sowie im nordhessischen Willingen gebe es gespurte Loipen, sagte eine Sprecherin.

Lifte in kleinen Skigebieten preiswerter

Wer als Familie zum Skiurlaub aufbricht, sollte sich vorab über mögliche Familientarife informieren, hier lässt es sich mitunter deutlich sparen. Kurz vor Beginn der Skisaison hat der ADAC die Skipasspreise in 25 beliebten Skigebieten verglichen. Am günstigsten kommen Skifahrer noch in deutschen Gebieten weg.

Auch die kleinen Skigebiete in der Region gehen an den Start. Seit Mittwoch läuft der Skilift an der Hohen Bracht in Lennestadt – abends auch mit Flutlicht. Die Piste ist 600 Meter lang. Donnerstag startet dann - neben vielen Liften im Skilift-Karussel Winterberg, auch der in Wilde Wiese in Sundern.