WEITERE NACHRICHTEN

Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg

Bahnausfälle rund um Duisburg • Rund um Duisburg ist ab heute eine der bundesweit meist befahrenen Bahnstrecken gesperrt. Bis August fallen dort etliche Regionalzüge aus, Fernzüge müssen umgeleitet werden. Grund sind Arbeiten an der Autobahnbrücke A3 im Kreuz Kaiserberg. Genau in diesem Bereich verlaufen acht Bahngleise. Während oben an der Brücke gearbeitet wird, dürfen unten aus Sicherheitsgründen keine Züge fahren. Die Sperrung wirkt sich auf viele Städte aus: In Duisburg, Oberhausen, Mülheim und am Düsseldorfer Flughafen halten so gut wie keine Fernzüge.

Welt-Aids-Konferenz in München • Auch wenn es große Erfolge im Kampf gegen Aids gibt, sterben jedes Jahr immer noch hunderttausende Menschen weltweit an den Folgen der Immunschwächekrankheit. In München treffen sich ab heute 15.000 Expertinnen und Experten aus mehr als 175 Ländern, um darüber zu beraten, wie die Verbreitung des HI-Virus eingedämmt werden kann. Zur Eröffnung spricht Bundeskanzler Scholz. In Deutschland leben fast 97.000 HIV -positive Menschen.

Der Reichswald: Waldgebiet in Kleve

Bürgerbegehren zum Nationalpark • Es ist ein Thema, das im Kreis Kleve heiß umstritten ist: Schon lange diskutieren Gegner und Befürworter darüber, ob es einen Nationalpark Reichswald geben soll. Im April hatte der Kreistag dagegen gestimmt – heute übergibt eine Bürgerinitiative ein Bürgerbegehren dafür, um die Kreisverwaltung noch umzustimmen. Denn: Der Reichswald ist wohl die letzte verbliebene Option für einen zweiten Nationalpark in NRW. Den hatten CDU und Grüne im Koalitionsvertrag vereinbart.

Gewinner der Tour de France: Tadej Pogacar

Tadej Pogacar gewinnt die Tour de France • Er dominierte die diesjährige Tour de France: Der Slowene Tadej Pogacar hat zum dritten Mal das wichtigste Radrennen der Welt gewonnen. Zum Abschluss gewann er in Nizza auch noch das Zeitfahren und damit in diesem Jahr seine sechste Etappe. Insgesamt Zweiter wurde der Sieger der beiden letzten Jahre, der Däne Jonas Vingegaard. Er war im Frühjahr schwer gestürzt.

CSD, Musik und Kirmes - In NRW ging gestern ein Wochenende voller Großveranstaltungen zu Ende. Zum Abschluss des Christopher-Street-Days kamen mehr als eine Million Menschen nach Köln, um die Demo-Parade zu sehen. Nach drei Taylor-Swift-Konzerten in "Swiftkirchen" gab es mit Parookaville in Weeze, Coldplay und der Rheinkirmes in Düsseldorf mit rund vier Millionen Besuchern weitere Groß-Veranstaltungen in NRW. Die erste Bilanz: Überall blieb es wohl friedlich. Die Menschen trotzten vielerorts dem Regen und feierten einfach weiter.