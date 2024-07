Reportage zum CSD in Köln: "So dringend wie vor 50 Jahren!"

Für Lissy (r.) ist es der erste CSD, Noah und Kira waren schon ein paar Mal da

Lissy ist für die Demo mit ihren Freunden Kira und Noah aus dem Westerwald angereist.

Sie sagt zu den Bemühungen der katholischen Kirche: " Man kann Veränderung nicht aufhalten und ich finde, man sollte das schon positiv wahrnehmen. Wenn die Religion für Menschenrechte steht, dann sollte man das auch nach außen zeigen. "

Ein Mittelfinger für die Junge Union

Auf den Straßen ist die Stimmung am Sonntag gelöst. Männer mit "Pup Play"-Masken feiern friedlich neben älteren "Silver Gays" und Familien mit Kindern. Menschen aller Ethnien, Religionen und Altersgruppen sind nach Köln gekommen. Ein Zuschauer namens Simon freut sich, als aus einem Wagen spontan ein Geburtstagsständchen für ihn angestimmt wird.

Amanda verteilt auf dem CSD kostenlose Umarmungen

Am Straßenrand verteilen die Cousinen Kristina und Amanda " Free Hugs ", also kostenlose Umarmungen. Und natürlich werden ganz viele Laola-Wellen angestimmt.

Aber es wird auch politisch. Als der Wagen der Jungen Union über die Ringe fährt, hält eine Zuschauerin den Feiernden ihren Mittelfinger entgegen. Und abseits der Parade demonstriert eine Gruppe pro-palästinensischer Aktivisten gegen die Unterdrückung queerer Menschen in Israel. Das sorgt für Diskussionen.

So dringend wie vor 50 Jahren

Ares (r.) und Tedrakin tragen sogenannte "Pup Play"-Masken

CSD ohne Politik geht nicht, da sind sich sowohl die Veranstalter als auch die Teilnehmenden und Zuschauer einig. " Man darf nicht vergessen: Hier ist eine Demonstration angemeldet ", sagt Ares, der mit Kumpel Tedrakin aus Karlsruhe angereist ist. " Das ist nicht der Kölner Karneval. Wir kämpfen hier für unsere Rechte. "