CSD in Köln: Ab heute wird's bunt

Los geht's am Freitagabend: Ab dann feiert die LGBTIQ-Community den "Cologne Pride" auf einem großen Straßenfest in der Altstadt in Köln. Mit drei Bühnen - auf denen stehen am Wochenende zum Beispiel Tokio Hotel oder auch Nemo, der Gewinner des Eurovision Song Contest in Malmö 2024.

Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr den Pride-Beach: In der Nähe vom Heumarkt werden dafür auf einer Fläche von 200 Quadratmetern 22 Tonnen Sand aufgeschüttet. Ein Angebot für Menschen, die es gerne etwas ruhiger mögen.

Das Programm für das ganze Wochenende gibt es auf der Seite des Vereins ColognePride.

Eine Million Menschen am Sonntag erwartet

Die Route der Pride-Parade

Zum Höhepunkt am Sonntag dürfte es richtig voll werden: Die Pride-Parade anlässlich des Christopher-Street-Day in Köln ist eine der größten in Europa. Erwartet werden rund eine Million Besucherinnen und Besucher. Startschuss ist am Sonntag um 11:30 Uhr auf der Deutzer Rheinbrücke.

Mehr als 250 Gruppen haben sich für die Demo durch die Kölner Innenstadt angemeldet. Darunter Firmen, Jugendeinrichtungen und sogar Gruppen der Kirche. In diesem Jahr ist die Anzahl der LKW , die in der Demo mitfahren dürfen, begrenzt. So will man zum einen etwas für die Umwelt tun, zum anderen aber auch dafür sorgen, dass alle Gruppen noch im Hellen am Ziel, dem Kölner Dom ankommen.

WDR überträgt live

Die WDR Lokalzeit Köln begleitet die Demonstration durch die Stadt mit einer Sondersendung im Fernsehen. Wir berichten live am Sonntag von 14 bis 15 Uhr.

Weniger Müll auf den Straßen

Um den Müll auf den Straßen zu reduzieren, dürfen Flyer und Werbegeschenke nur noch persönlich an Menschen überreicht werden. Auch für die Glasflaschen haben sich die Veranstalter etwas einfallen lassen: Die Grüngürtelrosen, ein Kölner Männerchor, läuft in diesem Jahr mit der Demo und nimmt Glasflaschen entgegen - sowohl von Teilnehmenden der Demo als auch von Menschen am Straßenrand. In diesem Jahr gelten zum ersten Mal strengere Regeln für die Gestaltung der LKW und Wagen. Das Logo der Firma darf zwar zu sehen sein, die politische Botschaft muss aber überwiegen.